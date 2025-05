Addio Napoli, l’azzurro chiederà la cessione: il suo futuro è già deciso

In casa Napoli sono in corso alcune riflessioni sul futuro di un azzurro. Quest’ultimo, è ormai deciso ad abbandonare la maglia partenopea nei prossimi mesi.

Sono giorni molto delicati in casa Napoli. La corsa Scudetto è totalmente riaperta dopo il pareggio di ieri contro il Genoa, motivo per il quale Antonio Conte e i suoi non possono più sbagliare. Intanto, però, la dirigenza è costretta a fare i conti con alcune situazioni di mercato in vista del futuro. In modo particolare, un azzurro avrebbe già deciso di chiedere la cessione al termine del campionato.

Simeone, sarà addio al Napoli: l’azzurro chiederà la cessione

La stagione del Napoli prosegue, ma intanto la dirigenza è già focalizzata sul futuro. Nel mirino, infatti, non c’è solo lo Scudetto ma anche la prossima sessione di calciomercato. Attraverso quest’ultima, verranno decisi gli obiettivi del club che inevitabilmente saranno discussi con Antonio Conte.

Oltre ai colpi in entrata, però, vanno analizzate anche diverse situazioni “delicate”. Durante il corso della stagione, ci sono stati alcuni giocatori che hanno avuto pochissimo spazio a disposizione, complice anche l’assenza dalla coppe europee. Il primo nome che viene in mente è quello di Giovanni Simeone, quasi mai utilizzato da Antonio Conte.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il Napoli starebbe provando a rifare il look al reparto offensivo, anche e soprattutto a causa della richiesta che verrà presentata proprio da Giovanni Simeone. Quest’ultimo, ha già deciso il proprio futuro, motivo per il quale chiederà al club di essere ceduto. L’obiettivo del giocatore è chiaro: tornare a rivestire un ruolo cruciale altrove.