Infortunio Meret, novità sui tempi di recupero: la data del rientro

Alex Meret è fermo ai box per un infortunio muscolare: le ultimissime sulle condizioni e i tempi di recupero

In uno dei match più importanti dell’anno, ad Alex Meret gli si è gelato il cuore. Dopo mezz’ora di Juventus-Napoli ha dovuto abbandonare il campo di gioco per un infortunio muscolare. Si tratta di una distrazione all’adduttore della coscia sinistra. E a causa di questo stop, ha perso anche la convocazione di Spalletti per gli impegni contro Belgio e Israele.

Nelle ultime partite, al posto di Meret è stato chiamato in causa Elia Caprile, che ha ben figurato. L’estremo difensore ha subito un solo gol, contro il Como, mantenendo la porta inviolata in 3 gare su 4. Insomma, anche senza il portiere titolare, la difesa del Napoli ha retto benissimo. Intanto, stando a quanto afferma il Corriere del Mezzogiorno, ci sono importanti novità sul rientro di Meret: sta puntando al primo match subito dopo la sosta.

Il 20 ottobre gli azzurri andranno in trasferta ad Empoli, per l’ottava giornata di campionato in programma alle ore 12:30. Tra i pali dovrebbe ritornare il portiere titolare, che approfitterà di questa pausa per ritrovare la condizione e superare l’infortunio muscolare.