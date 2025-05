Il Napoli piomba sul centrocampista: offerta fatta, ora l’accordo col club

Il ds azzurro mette nel mirino il giovane talento, ecco cifre e formula: i dettagli.

Il lavoro che la dirigenza del Napoli sta svolgendo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato procede di pari passo con l’impegno che gli uomini di Antonio Conte stanno mettendo in campo nel ultime uscite stagionali.

Giovanni Manna no vuole farsi trovare impreparato, ragion per cui ha messo nel mirino diversi nomi che potrebbero rinforzare la rosa la prossima stagione. Alcune situazioni a centrocampo stanno facendo emergere la necessità di rinforzare il reparto mediano della Napoli. Per questo motivo tra i nomi papabili sarebbe finito quello di un talento portoghese. Si tratta di Florentino Luis, centrocampista classe 1999 del Benfica.

Ne ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato ha analizzato l’interesse del Napoli nei confronti del portoghese parlando di cifre, formula e anche la concorrenza.

“Nel mirino ci sono due centrocampisti e sta sondando più profili, con piani A, B e C. Il Napoli sta lavorando parallelamente su più obiettivi, lavora in silenzio e uno di questi obiettivi è Florentino Luis del Benfica. Un nome che piace molto al Napoli e non solo: proposto anche alla Juventus. Ma possiamo dire che nelle ultime settimane il Napoli ha avanzato in questa operazione con contatti fitti e costanti con l’entourage del calcitore del Benfica. E si discute di un accordo contrattuale: verbalmente ha offerto a Florentino Luis un contratto quinquennale a quasi 2 milioni e mezzo di euro a stagione, ma manca l’accordo col club portoghese e quindi non parliamo di una trattativa in via di definizione. Ma è una pista da seguire con attenzione”, ha rivelato Moretto.