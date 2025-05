Mercato Napoli, l’AD conferma: affare in chiusura

Giovanni Manna piazza il colpo in vista dell’estate, arrivano conferme dirette: i dettagli.

Il Napoli si avvicina ad un altro colpo di mercato. Di pari passo con la lotta scudetto, la dirigenza azzurra sta lavorando duramente per rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista della prossima, impegnativa, stagione.

Tanti i ruoli che Giovanni Manna vorrebbe rinforzare per non farsi cogliere impreparato con la Champions League da giocare. Tra i nomi scritti sul taccuino c’è anche quello di Georgiy Sudakov, trequartista ucraino classe 2002. Già in mattinata erano arrivate le prime conferme da Ciro Venerati, giornalista di Rai Sport.

“Arrivano conferme da colleghi ucraini vicini alla famiglia di Sudakov. Il calciatore avrebbe quindi scelto la sua futura destinazione. Napoli vicinissimo all’acquisto della mezzala dello Shakhtar Donetsk. Una trattativa nata un anno fa che dopo vari step sembra destinata a concludersi positivamente per il Napoli. Cinque anni di contratto ed una valutazione vicina ai 40 milioni“, ha dichiarato Venerato in merito all’operazione.

Napoli, fatta per Sudakov: le conferenza dell’amministratore delegato

Conferme arrivano anche direttamente dall’Ucraina. Secondo quanto fatto emergere dal portale Give Me Sport, lo stesso amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, avrebbe ammesso la trattativa in dirittura d’arrivo.

“Siamo in trattativa con una società, non posso dire le cifre ma credo che l’affare sarà chiuso e a buone condizioni finanziarie. Se non si chiude con questo club, lo venderemo comunque. Sudakov è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo”, ha dichiarato Palkin.

E in effetti Sudakov ha giocato finora 35 partite mettendo a referto 13 gol e 6 assist. Un bottino che ha attirato l’attenzione di Giovanni Manna, ora più che mai vicino a chiudere un altro colpo.