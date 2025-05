Raspadori: “Abbiamo due finali, giocare qui è unico. Lobotka? Vi dico come sta”

L’attaccante azzurro analizza la partita ed il momento del Napoli, ecco cosa ha detto Raspadori.

Contro il Genoa Giacomo Raspadori si è confermato, ancora una volta, uno degli uomini più in forma nel Napoli. Con due gol ed un assist nelle ultime tre partite l’attaccante azzurro sta cercando di trascinare la squadra insieme ad altri leader come Lukaku e McTominay.

Il pareggio contro il Genoa non può che lasciare l’amaro in bocca agli uomini di Antonio Conte, che adesso avranno due partite contro Parma e Cagliari per mettere il sigillo sul punto di vantaggio nei confronti dell’Inter.

Raspadori dopo Napoli-Genoa, le parole dell’attaccante

Al termine del match di ieri sera Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’attaccante azzurro ha commentato il risultato ma anche il momento del Napoli.