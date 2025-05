Napoli, fai attenzione al Parma: al Tardini come una finale per gli emiliani

Al Tardini il Parma ha la motivazione giusta, Chivu è stato chiaro con la squadra.

Parma e Cagliari sono gli ultimi due appuntamenti stagionali del Napoli. Gli ultimi due scogli da superare per conquistare un titolo straordinario, al momento nelle mani degli azzurri che conducono a classifica con un punto di vantaggio sull’Inter.

Due match certamente alla portata degli uomini di Antonio Conte ma che potrebbero nascondere delle insidie. Sia il Parma che il Cagliari, infatti, non hanno ancora raggiunto la matematica salvezza in Serie A. Per questo motivo, infatti, sardi ed emiliani non lasceranno di certo vista facile al Napoli, che dovrà quindi sudare per conquistare due vittorie.

Parma, Chivu è chiaro: contro il Napoli come una finale

Dopo il pareggio con il Genoa gli uomini di Conte sono chiamati a rialzare la testa allo stadio Tardini di Parma in un match che si prospetta complesso. A confermare la situazione ci ha pensato “Forza Parma”, il supplemento di “Solo Calcio”, quotidiano sportivo. Oltre al giorno di riposo concesso da Chivu, il quotidiano analizza anche l’approccio con cui il Para giocherà il match con il Napoli.