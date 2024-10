Napoli, McTominay inamovibile: il dato ufficiale spiega il motivo

In casa Napoli, in attesa della sfida contro il Como di questa sera, bisogna registrare un dato su Scott McTominay.

Dopo aver conquistato il primato in solitaria con la vittoria di domenica scorsa contro il Monza di Alessandro Nesta, il Napoli è pronto per scendere di nuovo in campo. Questa sera, infatti, gli azzurri giocheranno l’ultimo turno di campionato prima della sosta di ottobre dedicata ai vari impegni delle nazionali.

Il Napoli, dunque, giocherà questa sera contro un’altra squadra lombarda, visto che questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà il Como di Cesc Fabregas. Al netto dei favori pronostici, Antonio Conte si fida per nulla del team comasco. Il tecnico pugliese, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida, ha infatti ribadito tutte le difficoltà di questa gara contro i ‘Lariani’. Proprio per questo motivo, l’ex ct della Nazionale italiana non potrà fare a meno di Scott McTominay.

Napoli, McTominay è già un elemento chiave per Conte: il dato spiega tutto

Lo scozzese, di fatto, è già un punto inamovibile per Antonio Conte. A spiegarlo è il ‘Corriere dello Sport’. Come riportato dal quotidiano sportivo, infatti, Scott McTominay è davvero un ‘moto perpetuo’, visti i chilometri percorsi contro la Juventus e contro il Monza. Nella gara dell’Allianz Stadium contro la squadra di Thiago Motta, dunque, ha percorso ben 12,815 chilometri. Mentre contro i biancoscudati, l’ex Manchester United ha corso 12,353.

Questi dati incredibili, quindi, spiegano la grandissima importanza di Scott McTominay nello scacchiere del Napoli di Antonio Conte. Lo scozzese è infatti il giocatore che fa avanti ed indietro per legare Romelu Lukaku al resto della squadra. Questa statistica dei chilometri percorsi, dunque, spiega anche il motivo per cui il tecnico pugliese ha scelto di cambiare il modulo della squadra partenopea.

Un calciatore come Scott McTominay, di fatto, non può restare in panchina. Anzi, il centrocampista deve assolutamente essere uno dei perni del Napoli di Antonio Conte. Anche questa sera contro il Como di Cesc Fabregas, ovviamente, il calciatore scozzese giocherà sin dal primo minuto.

Il Napoli di questa sera, infatti, sarà molto probabilmente lo stesso delle gare giocatore contro la Juve e contro il Monza. Dal momento della sua decisione di cambiare modulo, infatti, Antonio Conte sembra che abbia scelto definitivamente il suo undici titolare. Gli unici dubbi che potrebbero fargli cambiare idea sono quelli che riguardano Olivera-Spinazzola e Politano-David Neres. Mentre Gilmour, nonostante i complimenti ricevuti dall’ex ct dell’Italia nella sua ultima conferenza stampa, sembra destinato ad avere ancora poco spazio, vista l’importanza di Lobotka.