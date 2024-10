Napoli-Como, le ultime di Sky: Conte ha sciolto due nodi

Le ultime novità di Sky Sport per quanto riguarda la formazione scelta da Conte in vista del match tra il suo Napoli ed il Como.

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Como, match importante per gli azzurri che porteranno a portare avanti la striscia di risultati utili consecutivi. Antonio Conte ha chiarito anche in conferenza stampa quanto sia difficile riuscire a gestire il campionato con una rosa cosi importante, e dovrà essere proprio l’allenatore a garantire ai suoi giocatori un minutaggio degno dell’impegno e della qualità espressa sul campo.

Conte sa bene su quali corde deve giocare per provare a stimolare i suoi ragazzi, e proprio l’impegno di Coppa Italia è stata l’occasione per vedere giocare quelli che sono stati meno impegnati in questa prima fase del campionato. Da qui la possibilità di vedere Ngonge, ma anche Gilmour, Rafa Marin, calciatori che al momento partono dietro nelle gerarchie.

Conte sta valutando, e nel frattempo ci sarà il Como che proverà a dare fastidio alla squadra azzurra. Conte ha ormai sciolto le ultimissime riserve in vista del match contro la squadra di Cesc Fabregas.

Napoli-Como, le ultime di Sky sulla formazione

Conte aveva dei dubbi sulla corsia mancina: Olivera o Spinazzola? L’allenatore ha deciso di dare spazio al giocatore uruguaiano che partirà dall’inizio. Qualche dubbio anche in attacco, e per la precisione sulla destra: anche in questo caso, Politano resta il preferito e partirà dall’inizio; insieme a lui ci saranno Lukaku e Kvara a completare il terzetto.

A centrocampo poco si muove rispetto a quelli che sono ormai stati individuati come titolari: dentro McTominay, Lobotka ed Anguissa, un trio che Conte spera di poter sfruttare per dare alla squadra qualità ma anche grande solidità in fase di non possesso.

Nelle retrovie, invece, oltre ad Olivera spazio a Di Lorenzo sulla destra con Buongiorno ed Amir Rrahmani che invece completeranno il reparto arretrato.

Di seguito le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka,

McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Como (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto,

Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas