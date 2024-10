Rinnovo Kvara, fissata la data per l’incontro tra Manna e l’agente: arriva una splendida notizia

Fissata la data per l’incontro sul rinnovo di Kvaratskhelia: spunta una nuova splendida notizia per i tifosi del Napoli

E’ tornato il sereno in casa Napoli, merito di un inizio di stagione entusiasmante che ha riportato gli azzurri in testa alla classifica. Dimenticatevi lo scorso campionato, quello del decimo posto e delle figuracce. Dimenticatevi anche l’inizio shock contro il Verona. Ora la squadra è plasmata sotto la guida di Antonio Conte, che non ha intenzione di mollare un centimetro. Odia perdere e si è visto.

Ha una fame rabbiosa, anche quando stravince (come col Palermo) e il suo livello di competitività è alle stelle. Questo lo ha trasmesso ai suoi giocatori, basti vedere come Romelu Lukaku abbia rinunciato al Belgio pur di allenarsi a Castel Volturno e recuperare la forma fisica migliore prima del clamoroso tour de force che il calendario riserverà agli azzurri tra fine ottobre e metà dicembre.

Rinnovo Kvara, arrivano buone notizie: la data per l’incontro

Tra i calciatori revitalizzati mentalmente c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato uno dei pochi a salvarsi nella scorsa stagione, ma il suo atteggiamento era, giustamente, indolente. L’ambiente che lo circondava era diventato tossico e la prospettiva di non giocare la Champions League lo stava allontanando da Napoli. Nervoso, stanco, pensieroso. Questo era il Kvara spesso visto in campo durante l’annata passata.

Poi l’arrivo di Antonio Conte, che ha fortemente ribadito di puntare categoricamente su di lui. La fiducia di Aurelio De Laurentiis e un nuovo progetto con basi solide e prospettive vincenti. Niente PSG e permanenza in azzurro, con uno sguardo concreto al rinnovo contrattuale. Kvara è in scadenza nel 2027 e il Napoli è intenzionato a prolungare il suo accordo fino al 2029.

La scorsa settimana Giovanni Manna ha incontrato Mamuka Jugeli, agente del giocatore, per stabilire una data dove le parti si potranno incontrare, alla presenza anche di De Laurentiis, e provare a mettere nero su bianco le volontà delle due parti. Il nuovo meet si potrebbe verificare tra le partite contro Milan e Inter, dunque tra il 29 ottobre ed il 10 novembre prossimi.

Un’occasione per limare le differenze tra richiesta e offerta. L’entourage del giocatore vuole arrivare ad 8 milioni di euro all’anno, mentre la società punta a 6, gli stessi di Lukaku. Entrambe le parti potrebbero trovare un compromesso e l’aria sembra distesa. Non si esclude anche l’inserimento di una clausola rescissoria, che andrà poi analizzata nel dettaglio. Buone notizie, dunque, sul fronte Kvara, che ora penserà comunque al campo, dove andrà a caccia del secondo gol consecutivo in campionato.