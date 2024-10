Napoli, Manna alza bandiera bianca: vince la Premier

Giovanni Manna non smette di pensare a come puntellare la rosa, il direttore ci ha provato anche per lui.

I partenopei sono sempre attenti ai migliori giovani nel campo europeo prima con Giuntoli e ora con Giovanni manna. Il Napoli ha attenzionato uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato ma alla fine probabilmente ad averla vinta sarà un altro club. Giovanni manna ci ha provato fino all’ultimo minuto e continuerà a farlo sino a quando non aprirà la prossima finestra di calciomercato che sarà quello invernale. Gli azzurri vogliono costruire la migliore rosa possibile da qui ai futuri avvenire, Aurelio De Laurentiis crede fermamente nel lavoro di Giovanni Manna.

I partenopei credono di poter avere appeal anche su questi giocatori, dopo il calciomercato realizzato grazie ad Antonio Conte. L’avventura di calciatori del calibro di Romelu Lukaku e Scott McTominay hanno fatto sì che i giocatori avessero il sogno di disputare minuti con la maglia azzurra, in particolare qui parliamo del giovane calciatore argentino del Boca Juniors. Kevin Zenon.

Kevin Zenon nel mirino del Napoli, c’è un problema

Da tempo Giovanni Manna ha iniziato a seguire il giovane calciatore argentino Kevin Zenon. I club di Premier potrebbero averla vinta su di lui, si è messo ancora di più in mostra grazie alle Olimpiadi disputate quest’estate con l’ Albiceleste. Il prezzo aumenta prestazione dopo prestazione e adesso servirà una masterclass di Giovanni Manna.

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb: Continua ad aumentare la concorrenza per Kevin Zanon, talento classe 2001 del Boca Juniors. Secondo quando riportato da PasionFutbol.us, il centrocampista ha attirato l’interesse di numerosi club europei come Newcastle, Tottenham, Brighton, Napoli e Lione. Il 23enne si è affermato e ricopre ora un ruolo di fondamentale importanza all’interno degli Xeneizes, ma ha impressionato anche gli osservatori dei maggiori club d’Europa. Da tempo monitorano la sua situazione infatti anche Manchester United e Liverpool.

Da allora, Zenon ha collezionato 36 presenze con il Boca, segnando quattro gol e fornendo sette assist. Le sue prestazioni gli hanno permesso di far parte della squadra argentina Under 23 alle Olimpiadi di Parigi, insieme a Julian Alvarez e Nicolas Otamendi, dove ha fornito un assist in quattro partite, prima dell’eliminazione ai quarti di finale contro la Francia. Zenon vanta in carriera anche 113 presenze con la maglia dell’Union Santa Fe, con cui ha segnato anche 6 gol.

Il 23enne ha disputato 4 partite con l’Argentina di Javier Mascherano alle Olimpiadi e una con l’Under 23 prima della competizione stessa, nella quale è anche andato in gol. La sua personalità, il suo carisma e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti: adesso è pronto al grande salto.