Inter-Stella Rossa, i tifosi nerazzurri cantano: “Odio Napoli”

La gara tra Inter e Stella Rossa ha visto i nerazzurri trionfare per 4-0 con nessuna difficoltà, al termine del match i tifosi si sono dilettati in cori poco carini verso Napoli.

L’Inter vince in Champions e manda un netto messaggio al Napoli, proveranno a riprendersi la vetta.I nerazzurri hanno disputato una gara eccezionale, degna dell’Inter che si è vista l’anno scorso. Lo spettacolo fuori dal campo purtroppo non ha reso merito a quello all’interno del rettangolo verde.

Spesso si sentono cori rivolti alla città di Napoli o ai tifosi partenopei, questo è stato solamente uno dei mille casi. Probabilmente non fa neanche più così tanto notizia come all’inizio ma è sempre giusto far presente tutto nei minimi dettagli. Il rischio è quello di dare una brutta immagine all’intera tifoseria quando in realtà non deve essere così.

I nerazzurri intonano “Odio Napoli” nella gara

È sempre bene specificare che in questi cori non si sono dilettati tutti i tifosi nerazzurri ma unicamente una piccola parte di sostenitori lì al Meazza. Oltre che a fine partita, i cori si sono sentiti anche nel bel mezzo della gara, soprattutto nei momenti più spenti della partita. Quasi come se fosse un normale passatempo.

Uno spiacevole episodio, visto che si potrebbe tranquillamente parlare solo della masterclass di Simone Inzaghi e la sua Inter di questa sera. I cori rivolti sono stati “Odio Napoli” e “Noi non siamo napoletani”. La lotta scudetto si infiamma anche sugli spalti.