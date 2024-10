Lukaku e l’amore per il Napoli e Conte: il gesto fa impazzire i tifosi

Lukaku, il gesto d’amore per il Napoli e per Antonio Conte fa impazzire i tifosi: Big Rom è carichissimo per i prossimi impegni. Ecco cosa ha fatto

E’ stato un inizio di stagione incoraggiante quello di Romelu Lukaku, che ha trovato subito 2 gol e 2 assist nelle prime 2 partite giocate con il Napoli. Poi il digiuno contro Juventus e Monza che hanno fatto partire qualche primo mugugno, soprattutto tra coloro che erano già più scettici prima ancora che firmasse con i partenopei. Antonio Conte ha sottolineato come l’attaccante non sia ancora entrato in forma e questo il belga lo sa.

La prestazione all’Allianz Stadium è stata gravemente insufficiente, mentre con il Monza ha dato una grossa mano ai compagni, liberando spazi per far segnare le ali. Politano e Kvara ringraziano e Conte approva. Il lavoro di Lukaku deve essere anche questo: fare da boa. E’ perfetto per il gioco che vuole il tecnico leccese, ben diverso da quello che avrebbe fatto con Victor Osimhen, che poco si sposa con le sue idee di calcio.

Lukaku rinuncia ancora al Belgio: resterà a Castel Volturno

Consapevole della grande fiducia che Conte ha per lui, Big Rom non vuole deludere le sue aspettative, né quelle della piazza. Per questo motivo, ancora una volta, ha rinunciato alla convocazione con il Belgio. Niente gare di Nations League contro Italia e Francia tra una decina di giorni. Resterà a Napoli, per allenarsi a Castel Volturno e recuperare la condizione migliore in tempi brevissimi.

Non solo, stando a quanto riferito dal Mattino, l’attaccante avrebbe concordato con il commissario tecnico Domenico Tedesco, di non essere chiamato fino alla fine del 2024. Lukaku rinuncerà dunque anche alle convocazioni di novembre, prendendo parte direttamente a quelle del 2025 che varranno come qualificazione al prossimo Mondiale in America.

Una decisione fortissima, che rende chiaro a tutti come Lukaku abbia in testa solo il Napoli in questo momento. Ha sposato il progetto in pieno e non ha alcuna intenzione di mollare un centimetro. Lo scorso anno, con la Roma, non rinunciò in maniera così netta alla propria nazionale, segnale che il suo rapporto con Antonio Conte resta straordinario e che l’allenatore ha avuto ancora una volta un impatto importantissimo sul giocatore.

Big Rom si allenerà anche senza diversi compagni, che partiranno con le rispettive nazionali, e potrà così provare a ritrovare la forma fisica migliore. Il Napoli è infatti atteso da un tour de force pazzesco, soprattutto tra fine ottobre e dicembre. Una serie di big match consecutivi che non potranno essere sbagliati se si vorrà puntare concretamente allo scudetto.