Napoli, l’ex compagno di squadra di Conte svela il piano tattico: l’annuncio

Un nuovo piano tattico sul gioco di Conte è stato svelato da un ex compagno di squadra del tecnico, con un annuncio fatto in diretta

Il Napoli di Antonio Conte si sta rivelando una squadra camaleontica, capace di adattarsi a diverse situazioni tattiche.

L’arrivo del tecnico salentino ha portato inizialmente una rivoluzione nel sistema difensivo, con la scelta di schierare una retroguardia a tre: questo modulo ha permesso una maggiore copertura difensiva e solidità, ma sembrava in contrasto con lo stile di gioco che aveva caratterizzato il Napoli nelle stagioni precedenti, soprattutto sotto la guida di Luciano Spalletti.

L’arrivo a fine mercato di Scott McTominay però, ha modificato radicalmente i piani di Conte. Il centrocampista scozzese ha offerto nuove soluzioni tattiche, favorendo il ritorno a un modulo più familiare per la squadra: il 4-3-3.

McTominay, con la sua fisicità e capacità di coprire ampie porzioni di campo, ha dato maggiore equilibrio a centrocampo, permettendo al Napoli di tornare a schierare una difesa a quattro, senza perdere in solidità.

In una recente intervista, un ex compagno di squadra di Conte ha rivelato che il tecnico sta lavorando a un piano tattico più flessibile, capace diversi moduli, a seconda dell’avversario e anche a gara in corso. Questo approccio mira a rendere il Napoli meno prevedibile ed in grado di adattarsi alle esigenze della partita senza rinunciare alla propria identità offensiva.

Conte sembra intenzionato a trovare la perfetta alchimia tra solidità difensiva e creatività in attacco per portare gli azzurri ai vertici del campionato, come in questo momento.

Di Livio su un nuovo modulo del Napoli: “Conte lo sta preparando a fare questo ruolo”

Angelo Di Livio, ex compagno di squadra di Conte, ha parlato a TVPLAY di un nuovo modulo per il Napoli: “Contro il Monza, Politano ha fatto il quinto a destra, Conte lo sta preparando a fare questo ruolo“.

L’ex Juventus ha fatto notare un piano tattico interessante negli azzurri. Quando Politano tende a fare il quinto, Di Lorenzo scala da braccetto di destra, andando ad alternare il 4-3-3 ad un 3-5-2 o 5-3-2.

Conte ha espresso più volte la volontà di avere un Napoli versatile, capace di lottare e vincere le partite su diversi piani tattici. Il cambio di modulo a gara in corso potrebbe essere un’arma in più per gli azzurri durante questa stagione.

Il Napoli è pronto a tornare ai vertici del campionato dopo la scorsa annata disastrosa, con l’obiettivo e obbligo di regalare gioie ai propri tifosi.