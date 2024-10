Napoli, il mercato ha creato un problema: Conte ha un dilemma da risolvere

Antonio Conte ha un problema da risolvere: il calciomercato roboante del Napoli crea un dilemma, ecco che cosa sta succedendo

Paradossalmente, il calciomercato del Napoli ha creato un problema ad Antonio Conte. Si tratta, però, di una notizia positiva a dirla tutta. Il mister ha chiesto di rivoluzionare la rosa, mandando via giocatori che non fanno più parte del progetto e acquistando calciatori di livello, che possano essere utili secondo i suoi dettami tattici.

L’ingresso di Romelu Lukaku, Scott McTominay e David Neres è stato subito importante. Per non parlare di Alessandro Buongiorno, già leader del reparto difensivo e idolo dei tifosi per il suo atteggiamento in campo. Secondo Conte, il ragazzo avrebbe tutto per diventare capitano del Napoli in futuro, quando la fascia non sarà più di Giovanni Di Lorenzo.

E poi le altre new entry sono Rafa Marin, Spinazzola e Gilmour. Il primo ha trovato poco spazio, mentre l’ex Roma si alterna tanto con Olivera. Infine, c’è il rebus Billy. L’ex Brighton ha fortemente voluto il Napoli e Conte l’ha accolto con piacere, ma per ora Gilmour ha collezionato pochi minuti. È ancora presto per tirare le somme, ma il mister ha voluto spiegare in sala stampa che è davvero in grosse difficoltà.

Conte soddisfatto di Gilmour, ma ha un problema e si chiama Lobotka

In sala stampa, a due giorni da Napoli-Como, il mister appare sereno e motivato. La squadra è prima in classifica e ha reagito a quella brutta prestazione offerta a Verona alla prima giornata. Una sonora sconfitta che ha riportato tutti con i piedi per terra. Subito dopo il 3-0 dei gialloblu, la società si è mossa in fretta e furia per chiudere quattro colpi in successione. Come la coppia di scozzesi, arrivati a poche ore dal termine fissato per il calciomercato italiano.

In queste prime settimane di Napoli, Gilmour si sta facendo apprezzare dallo staff tecnico e dai tifosi. “Mi sta mettendo in difficoltà”, ammette Conte, elogiando il ragazzo. Ma l’ex Brighton ha un problema: “Ha davanti Lobotka. Può giocare assieme a lui – come accaduto in Coppa Italia contro il Palermo – Gilmour è forte nei contrasti, vede la giocata subito”.

Insomma, il dilemma del mister è riuscire a far giocare Billy Gilmour, attualmente oscurato dal regista titolare e inamovibile Stanislav Lobotka. Quasi impossibile farne a meno. Il problema di questo Napoli è anche l’assenza di coppe, poiché Conte non farà molto turnover, se non quando è necessario. Il centrocampista scozzese dovrà sfruttare quelle poche occasioni a sua disposizione per mettersi in luce. E chiaramente, questa sana competizione a centrocampo farà bene anche allo slovacco, che non può permettersi di calare di rendimento. Il suo posto attualmente è assicurato, ma Conte ha un’alternativa altrettanto importante in panchina. Il mister tiene tutti sulle spine.