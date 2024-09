Lobotka e Anguissa dominano, Politano e Kvara show: le pagelle di Napoli-Monza

Dal dominio di Lobotka e Anguissa, alle reti di Politano e Kvaratskhelia: le pagelle del giorno dopo di Napoli-Monza

Un altro successo, di nuovo davanti ai propri tifosi. Il Napoli dopo il 5-0 su Palermo, ne rifila altri 2 al Monza e torna in vetta alla classifica di Serie A dopo quasi 500 giorni dall’ultima volta. Era il 4 giugno del 2023, giorno della sfida contro la Sampdoria, quando la coppa dello Scudetto ha fatto i giri di campo al Maradona. In panchina c’era Spalletti e si stava vivendo un sogno da un mese.

Da quel momento, oltre un anno di errori, delusioni, arrabbiature, vergogna. I partenopei sono usciti distrutti dalla scorsa stagione, ma l’arrivo di Antonio Conte in panchina, ha cambiato completamente l’inerzia degli eventi. Lo shock alla prima giornata di campionato contro il Verona ha spinto la società ad investire fino a 150 milioni di euro per il calciomercato e i risultati si sono visti: squadra prima in classifica da sola.

Napoli-Monza, le pagelle del match: tutti i voti

Anche nella serata di ieri con il Monza è arrivato un successo, il quarto di questo campionato dopo quelli su Bologna, Parma e Cagliari. E’ il settimo risultato utile consecutivo sommato al pareggio contro la Juventus all’Allianz Stadium e alla vittoria in Coppa Italia. Un ruolino di marcia importantissimo, che dovrà trovare continuità anche venerdì prossimo contro il Como, prima della sosta.

A brillare particolarmente nella sfida del Maradona, sono stati 4 protagonisti dello Scudetto: Lobotka, Anguissa, Politano e Kvaratskhelia. A questi si può aggiungere la solidità di Alessandro Buongiorno, che non subisce un dribbling dal febbraio del 2023 quando giocava nel Torino. Rendimento spaziale per dei pilastri di Conte, di cui raramente si priva.

Lo slovacco colleziona voti altissimi sui quotidiani questa mattina. Per il Corriere dello Sport c’è un 7 in pagella. “La squadra si affida a lui perché offre sempre la luce ai compagni“, si legge sul giornale “Preciso, lucido, essenziale”. Per la Gazzetta dello Sport è un 6.5 “Trottolino al centro del villaggio”, mentre per Il Mattino raggiunge il 7.5 pieno: “L’intoccabile. E’ il regista dei cento polmoni”.

Anche il suo compagno di reparto, Anguissa, porta a casa una prestazione sontuosa. Per il Corriere è il secondo migliore in campo con un 7.5 spaziale: “Divoratore di palloni. Si vede in ogni zona del campo”. La Gazzetta conferma anche per lui il 6.5: “Domina con la presenza. Ritrovato un pilastro tricolore”. Anche per Il Mattino è un 7.5: “Non perde un contrasto. C’è sempre per determinazione e applicazione”.

Kvaratskhelia conquista un 7 sul quotidiano campano: “Gioca a onde, a colpi di vento”. Più alto il voto sul Corriere con un 7.5 finale: “Non si risparmia mai, nonostante i falli subiti”. Gazzetta lo premia con un 6.5: “Ha il mirino addosso. Si sfoga con il colpo liberatorio del raddoppio”.

Il man of the match, però, è Matteo Politano, autore del gol che ha stappato la partita. Per la Rosea si prende un 7 pieno: “Si è sbloccato anche lui, portando a undici marcatori azzurri in otto partite”. Per il Corriere è un 7.5 finale: “Attaccante e difensore, ala e terzino. Macina chilometri senza perdere lucidità. Esce tra gli applausi”. Stesso voto per Il Mattino: “Il suo gol è pura poesia. Mai prevedibile”.