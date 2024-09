Napoli-Monza, rigore Di Lorenzo: Alvino attacca Marelli

Napoli-Monza, Carlo Alvino attacca Marelli sull’episodio ai danni di Giovanni Di Lorenzo: arriva il commento.

Il Napoli di Antonio Conte sta conducendo il match contro il Monza per 2 a 0. Il club partenopeo sta dando prova di tutto il suo valore con una prestazione di sostanza. Nonostante ciò, ci sono state anche alcune polemiche legate ad un contatto in area di rigore del Monza tra capitan Di Lorenzo e Bianco, centrocampista a disposizione di Nesta. In merito a ciò si è espresso Luca Marelli a Dazn, il cui parere è stato aspramente criticato da Carlo Alvino.

Alvino diretto: “Marelli più scandaloso dell’episodio”

Carlo Alvino ha detto la propria sul pestone di Bianco ai danni di Giovanni Di Lorenzo. Marelli ha risolto la questione affermando che l’intensità non fosse tale da poter concedere un calcio di rigore. Tiro dal dischetto che, a parere di Alvino, sarebbe dovuto essere assegnato in favore del Napoli.

Il giornalista, inoltre, ha criticato conseguentemente l’analisi tecnica di Marelli: “Non so cosa sia più indecente.. non aver assegnato un rigore al Napoli o il commento per avvalorare questo clamoroso errore. Decidete voi…”.