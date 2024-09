Napoli, Conte emoziona tutti: l’annuncio lascia senza parole

Antonio Conte, dopo il match vinto dal suo Napoli contro il Monza, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Dopo aver pareggiato contro la Juve una settimana fa, il Napoli è tornato al successo questa sera. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto allo Stadio Diego Armando Maradona il Monza di Alessandro Nesta. A sbloccare il risultato è stato Matteo Politano, mentre la rete del raddoppio è stata realizzata da Kvaratskhelia.

Grazie a questa vittoria, il Napoli è tornato ad essere primo in classifica. Questo, di fatto, non accadeva dai tempi dello scudetto vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Proprio per buttare un po’ d’acqua sul fuoco dei facili entusiasmi, Antonio Conte ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in conferenza stampa.

Napoli-Monza, Conte in conferenza stampa: “Sono innamorato di questa squadra, ma dobbiamo camminare con i piedi per terra”

Ecco le parole del tecnico pugliese: “Ci sono state solo sei partite. Poi, al netto delle sfide col Bologna e Juve, abbiamo avuto un calendario poco impegnativo. Questo primato, ovviamente, fa comunque piacere, visto che abbiamo iniziato col ko di Verona. Abbiamo messo fieno in cascina per i momenti duri. Sono contento per i ragazzi che, ogni giorno, dimostrano di voler crescere e migliorare: questa è la mia gioia più grande”.

Antonio Conte ha poi continuato il suo intervento: “C’è grande disposizione di tutti, avete visto Politano che ha fatto? Lui è stata la dimostrazione che viene prima il ‘noi’ e poi l’io’. Non dimentichiamo che McTominay e Gilmour sono arrivati negli ultimi giorni, altrimenti avremmo provato qualche opzione. Con la Juve, inserendo subito Scott, ho rischiato, perché so che sarei stato criticato se avessimo perso. Questa sera, quando ho visto un po’ di appagamento, ho messo la squadra un po’ più dietro e non abbiamo rischiato”.

L’ex ct della Nazionale italiana, di fatto, si è detto poi innamorato di questo gruppo: “Sono innamorato di questa squadra. Lavoriamo per esaudire i sogni dei tifosi, ma devo essere reale su tutti i punti di vista. Vista la mia esperienza nel vincere i campionati, vi dico che dobbiamo camminare con i piedi per terra. I ragazzi percepivano della possibilità del primato e, infatti, erano un po’ nervosi all’inizio. Scott? E’ un buonissimo giocatore, può essere anche duttile. Cambi al 75’? Ero soddisfatto della squadra. Ogni cambio sarà fatto sempre per avere dell’equilibrio”.