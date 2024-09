Napoli-Monza, Conte non cambia idea: la decisione è una sola

Napoli-Monza, le scelte di Conte per aggiudicarsi la vetta della Serie A in solitaria: ecco la formazione titolare.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere in campo per ritrovare i tre punti dopo il pareggio all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Nella giornata di oggi il Torino ha perso in casa contro la Lazio di Marco Baroni 2-3 mentre Juventus ed Inter sono riusciti a ritrovare i tre punti rispettivamente contro Genoa ed Udinese. Gli azzurri hanno la possibilità di prendersi la vetta in solitaria con una vittoria sul Monza e Conte, di conseguenza, ha scelto la formazione migliore per portare a casa i 3 punti.

Napoli-Monza, le formazioni ufficiali: fuori Neres, torna Politano

I partenopei sono pronti a scendere in campo per dare continuità alla fantastica vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Palermo per 5-0. Un successo doppiamente positivo per il riscontro avuto dalle “riserve” che si sono giocate al meglio le proprie chance. D’altro canto il Monza vuole ritrovare uno spiraglio di luce anche in campionato dopo il convincente passaggio del turno ai danni del Brescia in Coppa Italia.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano,Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, A. Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta. Napoli-Monza, Politano scelto titolare (LAPRESSE) – SpazioNapoli.it

Torna, perciò, Matteo Politano sull’out di destra dopo la panchina di Coppa Italia che ha dato spazio a David Neres, autore dell’ennesimo assist e del primo gol con la casacca partenopea. L’esterno italiano rimane la scelta principale in campionato ed oggi è chiamato a siglare la prima marcatura stagionale.