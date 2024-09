David Neres, l’impatto super col Napoli ha un precedente quasi identico! L’incredibile combinazione

David Neres ha subito lasciato un impatto devastante con il Napoli e per lui c’è un precedente quasi identico che carica ulteriormente i tifosi azzurri

L’impronta lasciata da David Neres nelle sue prime 5 partite con il Napoli è stata evidente a tutti. L’attaccante brasiliano, subentrato in 4 delle 5 partite giocate con gli azzurri, ha siglato 1 gol e servito 4 assist, rendendo chiaro a tutti il suo livello. C’era grande attesa per vederlo in campo dopo il suo arrivo ad agosto e non ha affatto deluso le aspettative. Antonio Conte lo ha voluto e, dopo la disfatta di Verona, la società ha provveduto a portarlo in città per metterlo a disposizione del tecnico.

Fin qui è stato titolare solamente nella sfida contro il Palermo di Coppa Italia, perché sta cercando di apprendere anche i meccanismi difensivi che Conte gli chiede. Di conseguenza, è diventato il “super sub” per eccellenza della nostra Serie A, fornendo un bonus in tutte le partite in cui ha preso parte, tranne quella contro la Juventus. Uno spacca partite, che contro i rosanero ha anche mostrato tutte le sue splendide doti tecniche, con un tunnel che ha fatto il giro dei social.

Neres da urlo, ma c’è un precedente: il dato fa sorridere i tifosi

Quanto fatto fin qui da David Neres, però, non è affatto un unicum. C’è un precedente al suo primo anno con il Benfica, targato 2022-23, praticamente identico a quanto visto nel Napoli dal suo arrivo. Con i portoghesi Neres si è ripreso dopo il terribile infortunio che ha rallentato una carriera fantastica, che era forse destinata a palcoscenici ancora più grandi.

Alla sua prima stagione col Benfica, Neres impattò in maniera devastante allo stesso modo. Nelle prime 5 partite giocate siglò 1 gol e mise a referto 5 assist. Solo uno in più rispetto a quanto fatto fino ad ora con il Napoli. Un precedente che galvanizza e non poco i tifosi partenopei, soprattutto dando uno sguardo a quello che fu il suo rendimento nelle partite successive.

Alla sesta e alla settima gara, Neres segnò 2 gol consecutivi e dopo un match di pausa, siglò anche la sua quarta rete stagionale alla nona partita. In 10 match, dunque, il suo bottino era di 4 gol e 5 assist, praticamente un bonus a partita. Riuscirà a mantenere così alta l’asticella anche con il Napoli? La speranza è questa, specie per gli avversari in programma: Monza e Como sono alla sua portata prima della sosta e potrà continuare a fare benissimo.