UFFICIALE – Napoli-Palermo, c’è la decisione del Giudice Sportivo: colpito il club!

Napoli-Palermo è stata una sfida tutt’altro che banale. Infatti, le due tifoserie si son rese protagoniste di scontri e non solo.

La sfida valevole per i sedicesimi di Coppa Italia tra Napoli e Palermo è stata tutt’altro che scontata. Nonostante il punteggio (5-0 a favore dei padroni di casa) il match è stato ricco di tensione e non solo. Infatti, le due tifoserie si son rese protagoniste di alcuni scontri a distanza. Il tutto è proseguito poi con i lanci di bombe carte e tanto altro.

Gli avvenimenti non potevano passare di certo inosservati. Infatti, da stamane, il Giudice Sportivo era a lavoro per individuare l’ammenda più adeguata nei confronti dei due club. Negli ultimissimi minuti, è stata resa nota la decisione ufficiale che colpisce il club capitanato da Aurelio De Laurentiis e non solo. Di seguito il comunicato.

Napoli-Palermo, sanzionati i club: la decisione del Giudice Sportivo

La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo è stata ricca di emozioni a non solo. Ad essere protagoniste in negativo sono state le due tifoserie, le quali sono al centro delle polemiche dopo gli scontri a distanza al Maradona. A tal proposito, il Giudice Sportivo ha sanzionato entrambe le compagini con un’ammenda. Di seguito il comunicato emanato dalla Lega Serie A.

“Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1lett. b) CGS”. “Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

La decisione del Giudice Sportivo è quindi chiara, e va a colpire quegli atteggiamenti inadeguati assunti dai tifosi nel corso dei match. Purtroppo, durante la sfida tra Napoli e Palermo, il calcio è stato costretto ad assistere all’ennesimo episodio violento che allontana sempre più i bambini da tale mondo. Intanto, però, non sono da escludere ulteriori provvedimenti o restrizioni prima dell’ingresso all’interno dell’impianto sportivo di Fuorigrotta e non solo.