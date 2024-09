Verso Napoli-Monza, per Nesta si allunga la lista degli infortunati: un big out per il Maradona!

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Monza in programmo allo stadio Diego Armando Maradona. Le ultimissime sulla squadra ospite.

Il Napoli è pronto a tornare in campo per il match valido per la sesta giornata di Serie A. Non c’è riposo per gli uomini di Antonio Conte, i quali ieri hanno disputato la partita contro il Palermo. Una volta archiviata la pratica rosanero è già tempo di tuffarsi sul campionato. Infatti, dopo il match contro la Juventus, è tempo di sfidare il Monza di Alessandro Nesta. Il neo allenatore dei brianzoli ha faticato e non poco in questo inizio di stagione, ma è pronto a prendersi la propria rivincita allo stadio Diego Armando Maradona.

Il match sarà tutt’altro che scontato, vista la situazione in classifica degli ospiti. Quest’ultimi, occupano la diciannovesima posizione in classifica con soli tre punti conquistati nelle prime cinque giornate. I dati non sono di certo entusiasmanti, ma i calciatori proveranno a rialzare la testa proprio contro il Napoli di Antonio Conte. L’allenatore ha cambiato la mentalità dei partenopei, motivo per il quale sarà tanto difficile sorprendere la squadra. Di seguito la possibile formazione del Monza.

Napoli-Monza, Mota out per infortunio: problemi per Nesta!

Il Napoli è pronto a sfidare il Monza nel prossimo match di Serie A. Gli azzurri affronteranno gli uomini di Alessandro Nesta, il quale convive con grossi problemi in questa prima parte di stagione. Le prestazioni dei lombardi non sono entusiasmanti, e ancor più i risultati tardano ad arrivare. Intanto, però, anche la Dea Bendata sembrerebbe aver voltato le spalle ai brianzoli. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” Dany Mota non sarà disponibile per la trasferta in Campania. Con l’attaccante si allunga ulteriormente la lista degli infortunati, con il tecnico che starebbe studiando alcune soluzioni.

Alessandro Nesta avrebbe già pensato al possibile sostituto, il quale con ogni probabilità sarà Gianluca Caprari. L’esterno è un uomo di grande esperienza, motivo per il quale sarà in grado di affiancare Maldini e Djuric nel reparto offensivo. A centrocampo, invece, confermati Pessina e Bondo mentre le fasce saranno occupate da Pedro Pereira e Kyriakoupoulos. In difesa è previsto il solito trio composto da Izzo, Marì e Carboni per provare a difendere la porta occupata da Turati. Nelle prossime ore, poi, potrebbero esserci ulteriori novità riguardanti il possibile undici titolare del Monza. Intanto, però, il neo allenatore del Monza sembrerebbe avere le idee molto chiare.