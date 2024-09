“Napoli meglio della Juve”, il campione del Mondo è sicuro: che provocazione

Dopo la sfida di sabato scorso, un campione del Mondo si è espresso sia sul Napoli di Conte che sulla Juventus di Thiago Motta.

Dopo aver vinto tre partite consecutive, esattamente con Bologna, Parma e Cagliari, il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato sabato scorso all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta. La sfida giocata contro i bianconeri, di fatto, è stata molto noiosa, ma il team partenopeo si è comunque ben comportato.

Il Napoli, nonostante il netto possesso palla a favore dei bianconeri, ha avuto infatti le migliori occasioni per sbloccare la partita dell’Allianz Stadium dalla punizione di Matteo Politano, passando per la conclusione dal limite dell’area da parte di Scott McTominay, alla conclusione di poco alto sopra la traversa dello stesso Politano.

Tra la Juve ed il Napoli, dunque, la squadra che è sembrata un po’ più pronta è stata proprio quella agli ordini di Antonio Conte. Con il ko dell’Inter nel derby contro il Milan, inoltre, il team partenopeo è la prima big in classifica, visto che è in compagnia dell’Udinese al secondo posto dietro al sorprendente Torino. Questo, considerando soprattutto il ko di Verona, è sicuramente un ottimo risultato per la squadra azzurra, tantoché un campionato del Mondo ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Lotta scudetto, Materazzi è netto: “Vedo il Napoli e non la Juve come principale antagonista dell’Inter

Marco Materazzi, a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta scudetto: “Chi è la principale antagonista dell’Inter per la vittoria del campionato? Dico il Napoli e non la Juve, perché la squadra di Conte non deve giocare le partite europee. Hanno preso la decisione di sostituire Victor Osimhen con Lukaku, perché ad Antonio piace molto Romelu. Credo il Napoli riuscirà a lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto”.

Queste dichiarazioni dell’ex giocatore dell’Inter, e campione del Mondo nel 2006 con l’Italia di Marcello Lippi, hanno fatto subito il giro dei vari media e dei social. In tanti, considerando anche i tantissimi milioni di euro investiti questa estate, hanno sancito la Juventus come principale antagonista della squadra di Simone Inzaghi per la vittoria finale dello scudetto

Il Napoli, nel frattempo, deve focalizzarsi sulla Coppa Italia. Domani sera, infatti, gli azzurri sfideranno il Palermo di Alessio Dionisi. Per gli azzurri, vista la mancata partecipazione ad una delle tre competizioni europee, la seconda manifestazione nazionale per club può diventare l’occasione sia di mettere in mostra chi gioca meno che quella di vincere un trofeo.