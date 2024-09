Retroscena Napoli, lo voleva Conte: sarebbe dovuto arrivare dopo la cessione di Ngonge

Antonio Conte avrebbe voluto completare il calciomercato del Napoli con un ultimo acquisto, svelato il nome del giocatore richiesto.

Il Napoli si sta già imponendo come una delle certezze di questo campionato. Dopo cinque giornate i partenopei hanno collezionato 10 punti in classifica, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Con l’avvento di Antonio Conte in panchina il vento sembra sia davvero cambiato, con la squadra partenopea che pare essersi liberata delle scorie che l’hanno fatta precipitare alla decima posizione della Serie A nella passata annata.

Conte ha ovviamente preteso un mercato importante dal club e il presidente, Aurelio De Laurentiis, l’ha accontentato in tutte le sue richieste. O quasi. Già, perché in azzurro sono arrivati Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola, Gilmour, McTominay, Neres e Lukaku.

Nonostante il mercato imponente, soprattutto se si considera la mancata cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen, una sola richiesta di Conte pare non sia stata soddisfatta dal club. Come rivelato nel corso di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli dal giornalista Valter De Maggio, il tecnico aveva richiesto anche un esterno di fascia destra per completare questa prima fase della rivoluzione partenopea.

Il Napoli ha a lungo inseguito Dedic del Salisburgo ed Ebimbe dell’Eintracht Francorforte, seppur il vero obiettivo dell’allenatore pare fosse un altro. Stando a quanto riferito da De Maggio, il giocatore che avrebbe voluto Conte era Raoul Bellanova, laterale ex Torino e oggi in forza all’Atalanta. La Dea, in virtù di una maggiore disponibilità economica, ha strappato il calciatore alla concorrenza.