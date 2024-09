Napoli, novità per Raspadori: ora cambia tutto

Il Napoli offre svariate possibilità a Giacomo Raspadori, adesso cambiare è possibile in casa Napoli.

Si avvicina per il Napoli la sfida di Coppa Italia contro il Palermo di Alessio Dionisi, un test importante per i ragazzi di Antonio Conte dove probabilmente avranno molto più spazio le seconde linee. Un calciatore come Giacomo Raspadori avrà finalmente una nuova possibilità per mostrare a pieno il suo valore.

Giacomo Raspadori dovrebbe regolarmente disputare la gara contro il Palermo valida per il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove gli azzurri ipoteticamente incontrerebbero la Lazio. Il match su disputerebbe a Roma, allo stadio Olimpico e Folorunsho ritroverebbe il suo ex allenatore. Raspadori avrà modo di prendersi la maglia da titolare.

Col nuovo modulo ci sono più chance per Raspadori

Col nuovo modulo proposto da Antonio Contro contro la Juventus crescono le possibilità di giocarsi una maglia da titolare per Giacomo Raspadori, il tecnico leccese del Napoli lo ha reso un osservato speciale nella gara contro il Palermo perché sarà un test per vedere di trovargli un nuovo ruolo. Sarebbe così numericamente il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia, potrebbe giocare sicuramente di più visto che anche all’Allianz Stadium Conte come prima punta gli ha preferito El Cholito Simeone.

Secondo Sky Conte dovrebbe riconfermare la difesa a 4 vista contro la Juventus, con risultati eccellenti. Ne Meret ne Caprile hanno dovuto sporcarsi le mani e Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno sono stati tra i migliori in campo.

Quale modulo adotterà Antonio Conte nella gara di Coppa Italia contro il Palermo? In tutto il pre-campionato e nelle cinque partite disputate prima di Juventus-Napoli, l’allenatore salentino ha optato per il 3-4-2-1. Sabato scorso, poi, è passato al 4-3-3/4-2-3-1. Allora il dubbio per il prossimo match, in programma giovedì sera, diventa legittimo. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la sensazione è che Conte possa confermare la linea a quattro e dunque l’ultimo assetto visto allo Stadium. Sicuramente ci sarà turnover, con Raspadori e Simeone che si candidano per una maglia dall’inizio.

Giacomo Raspadori nel suo primo anno a Napoli si rese fondamentale per la vittoria dello scudetto e per l’ottimo cammino in Champions League, uno dei più giovani ad aver raggiunto le 5 reti nella massima competizione europea. L’ex Sassuolo ha sempre mostrato un talento spiccato, pronto a farlo uscire fuori nelle prossime partite per ritagliarsi un ruolo fondamentale in questo Napoli di Antonio Conte.