Gli insostituibili di Conte: i 4 giocatori a cui non rinuncia mai. Di chi si tratta

Antonio Conte ha già trovato i suoi insostituibili, i 4 stakanovisti della rosa a cui non rinuncia mai: il sesto nome è una grande sorpresa

La sua avventura nel Napoli è iniziata in estate, ma in circa 3 mesi Antonio Conte ha già avuto modo di conoscere meccanismi e dinamiche all’interno del club. Da 3 settimane il tecnico leccese ha finalmente l’intera rosa a disposizione, così da poter lavorare nel migliore dei modi per schierare la squadra più forte possibile in campo. L’esordio con il Verona ha dimostrato l’enormi lacune che presentava la formazione prima della chiusura del calciomercato, ma la società ha saputo rimediare.

Gli arrivi di Lukaku, Neres, McTominay e Gilmour hanno rinforzato e non poco il livello tecnico messo a disposizione del tecnico. Prima ancora dei nuovi arrivi, però, Conte ha voluto ribadire l’importanza di alcuni elementi già presenti nella rosa. Nonostante il decimo posto dello scorso anno, infatti, sono diversi i calciatori di altissimo valore confermati per la stagione in corso e qualcuno di questi si è presto trasformato in una figura cruciale per il suo calcio.

Gli stakanovisti di Conte, c’è chi non ha saltato neanche un minuto: di chi si tratta

Giocatori che sono sempre scesi in campo dall’inizio, come titolari, e che non si sono mai accomodati in panchina. Delle garanzie per il tecnico leccese, che fin qui non ci ha mai rinunciato e che, per molti di questi, difficilmente lo farà anche con il prosieguo della stagione. Stakanovisti che scenderanno, ovviamente, in campo anche nella super sfida di oggi contro la Juventus, e che dovranno dare il loro preziosissimo apporto.

I 4 nomi in questione sono tutti giocatori che hanno disputato 360 minuti su 360 disponibili e che per Conte hanno rappresentato una sicurezza imprescindibile. Tra questi c’è Frank Zambo Anguissa, da molti considerato in bilico per l’arrivo di McTominay, ma che per il momento non si muove dal campo. Il centrocampista potrebbe giocare con lo scozzese, ma non lasciargli da subito il posto, tant’è che Conte starebbe valutando anche un cambio modulo per schierarli entrambi.

Più facile da pronosticare, ovviamente, Alex Meret, che ha iniziato la stagione con un rendimento mostruoso. Tra la sfida di Coppa Italia con il Modena e quelle di campionato con le super parate nella partite contro Parma e Cagliari, il portiere ha guadagnato una fiducia totale del proprio mister. Già ad inizio anno era stato stabilito che avrebbe giocato lui, ora i dubbi sono del tutto sfumati.

Intoccabile anche Amir Rrahmani, un altro degli eroi dello Scudetto. Reduce da una stagione incolore nel Napoli del decimo posto, il centrale sembra essersi ripreso pienamente con al fianco di Buongiorno. Anche per lui 360 minuti totali e la sensazione che non uscirà praticamente mai dal campo se il rendimento dovesse proseguire in questo modo.

Leader assoluto di questo elenco, ovviamente, il capitano Giovanni Di Lorenzo. Già a segno con 2 gol, è stato trattenuto ad ogni costo da Conte in estate e i risultati si sono visti. Anche nel ruolo da braccetto è tornato ai suoi livelli e lo ha dimostrato nelle prime partite. Impossibile rinunciarci. Dietro questi 4, c’è Stanislav Lobotka, ma il nome più a sorpresa è quello di Pasquale Mazzocchi. Per lui un sesto posto con ben 333 minuti, segnale di una fiducia da parte di Conte che proverà a ripagare con tutto se stesso.