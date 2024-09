Divieto di trasferta per Juve-Napoli, Curva A e B non ci stanno: “Atto scellerato. Incapaci ed inetti” | FOTO

Il divieto di trasferta per Juventus-Napoli ha fatto infuriare gli ultras della Curva e della Curva B che hanno espresso la loro rabbia in un volantino congiunto

Sono ore caldissime quelle che si stanno vivendo a Napoli prima della gara delicata contro la Juventus. Un big match già di per sé particolarmente sentito per via della storica rivalità e che ha dovuto essere caricato di polemiche extra campo prima ancora del suo fischio d’inizio. Il motivo è legato, ovviamente, alla scelta scellerata di chiudere il settore ospiti dell’Allianz Stadium ai residenti a Napoli e provincia, a 28 ore dall’inizio della partita.

La decisione ufficiale è arrivata solamente alle 15 di ieri, con la partita in programma per oggi alle 18. Una notizia che ha generato, ovviamente, polemiche accesissime, soprattutto per i danni che ha generato. In primo luogo morali, per oltre un migliaio di tifosi già diretti a Torino (o già presenti in città), con tante famiglie coinvolte. E, successivamente, quelli economici, con centinaia di euro spesi e buttati via per il viaggio ed il pernottamento.

Juve-Napoli, intervengono Curva A e B: il volantino di protesta

Uno smacco per tutti i tifosi che, a causa dei disordini avvenuti durante Cagliari-Napoli, hanno dovuto pagare le conseguenze per colpe non proprie. Con lo spettro di un divieto anche per Empoli e Milano ad ottobre, la rabbia è cresciuta ulteriormente, portando ad una reazione da parte degli ultras della Curva A e della Curva B, che hanno deciso di condividere un volantino congiunto proprio questa mattina.

LA VOSTRA PREVENZIONE..

È LA VERA DISCRIMINAZIONE! Mai ci saremmo aspettati di vederci vietato il diritto di assistere ad una partita del nostro Napoli a poche ore dal fischio d’inizio, quando in tanti già erano pronti a partire dopo aver comprato da un mese ticket stadio e prenotato alberghi e mezzi di trasporto. Questo atto scellerato crea un precedente e deve preoccupare tutto il movimento ultras dello “stivale” perchè oggi è toccato a noi ma “domani” può toccare a chiunque! Quando c’è da “pagare” lo facciamo sempre con estrema consapevolezza come d’altronde il nostro ideale impone… In questi anni hanno sperimentato sulla pelle del movimento ultras forme di repressione al limite della costituzionalità nel silenzio generale dei media ma questa volta non ci stiamo! Sono trascorsi 6 giorni dalla gara di Cagliari e solo adesso, ad appena 24 ore dalla partita, ci viene negata la trasferta..Tutto ciò è vergognoso! Chiediamo ad alta voce che la stampa partenopea la smetta di cercare capri espiatori nella nostra città ma piuttosto lo faccia altrove…nei “poteri forti” che continuano a falsare il gioco di cui siamo innamorati. Ora basta, siamo stanchi di subire passivamente decisioni schizofreniche…

Incapaci ed inetti, siete voi la rovina del calcio!!!

Questo quanto comunicato in maniera congiunta dalla Curva A e dalla Curva B. Un’espressione di rabbia per una decisione che lascerà degli strascichi importanti anche in futuro e per altri club. La speranza è che nelle prossime ore, a Torino, si riesca a convivere con un clima comunque sereno, nonostante le modalità utilizzate dalla istituzioni per un divieto di questa portata.