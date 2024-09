Probabili formazioni Juve-Napoli, cambio modulo e non solo: possibile sorpresa di Conte

Ormai ci siamo: scatta il countdown per il big match tra Juventus e Napoli. In questi minuti trapela la possibile scelta a sorpresa di formazione da parte di Antonio Conte.

C’è grande attesa in casa Napoli per la sfida contro la Juventus: l’incrocio con i bianconeri è sempre una suggestione molto grande per tutta la piazza, che si augura di continuare a ricevere segnali positivi dalla squadra di Antonio Conte. Le ultime tre vittorie di fila hanno dato un’iniezione di fiducia e morale importante, ma contro la Juventus serve sempre quel qualcosa in più per portare a casa il risultato. D’altro canto, la compagine allenata da Thiago Motta vuole dare un segnale importante alla controparte, per portarsi magari avanti in classifica rispetto al club partenopeo.

Chi saranno i calciatori che scenderanno in campo dal 1′? Non sono affatto escluse sorprese sia da una parte che dall’altra: per quanto concerne la squadra partenopea, prende corpo in queste ore l’ipotesi del cambio modulo, scenario paventato ormai da diverse settimane. In particolare, secondo quanto si apprende dal giornalista Carlo Alvino su X, la sorpresa del tecnico leccese potrebbe essere Scott McTominay: un centrocampista in più e un passaggio alla difesa a quattro che, eventualmente, rischia davvero di cambiare le carte in tavola.

Verso Juve Napoli, crescono le quotazioni di McTominay: le ultime di formazione

Secondo quanto svelato dal giornalista Carlo Alvino sul suo profilo X ufficiale, Scott McTominay potrebbe essere la grande sorpresa da parte di Antonio Conte per la sfida di domani, sabato 21 settembre, tra Juventus e Napoli (fischio d’inizio in programma per le 18:00, all’Allianz Stadium).

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Magari mi sbaglio ma secondo me aumentano le possibilità di vedere in campo domani dall’inizio Scott McTominay”.

A seguire, invece, la possibile formazione svelata da Carlo Alvino nel post in questione:

Nel caso dovesse essere confermata tale ipotesi, ci sarebbe l’esordio dal 1′, con la maglia del Napoli, di Scott McTominay, che ha giocato una porzione di match (da subentrato) nell’ultima sfida della Domus Arena, contro il Cagliari. Ma non solo: perché, in tal caso, ci sarebbe anche il tanto chiacchierato cambio modulo, considerando il centrocampista in più, in luogo di Pasquale Mazzocchi. Poche ore e tutti gli interrogativi, sia da una parte che dall’altra, saranno svelati.