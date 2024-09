Juve-Napoli, in campo ci sarà una grossa novità: l’annuncio in diretta non lascia dubbi

Dopo la conferenza stampa di quest’oggi di Antonio Conte, per la sfida di sabato tra Juve e Napoli c’è da segnalare una grossa novità.

Dopo aver battuto il Cagliari per 0-4 domenica scorsa, il Napoli di Antonio Conte è atteso dal primo big match stagionale. Gli azzurri, infatti, sabato prossimo scenderanno in campo all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus di Thiago Motta. La gara contro la ‘Vecchia Signora’, dunque, potrebbe dire davvero molto sul prosieguo della stagione dei partenopei.

A ribadirlo, esattamente nel corso della classica conferenza stampa di presentazione della sfida, è stato lo stesso Antonio Conte: “E’ un esame per entrambe le squadre, anche se ogni partita deve essere un test per verificare i nostri miglioramenti. Che cosa mi aspetto dalla mia squadra? Continuità, anche se noi partiamo da un livello diverso dalla Juve. Quest’ultima, infatti, ha speso tantissimo ed è arrivata terza l’anno scorso, mentre noi decimi”.

Queste parole del tecnico pugliese, di fatto, ribadito l’importanza di questa gara, la quale potrebbe portare con sé una novità molto importante.

Juve-Napoli, Khephren Thuram potrebbe partire titolare: ecco tutti i dettagli

Il giornalista Paolo Aghemo, infatti, ha annunciato in diretta su ‘Sky Sport Italia’ degli importanti aggiornamenti sulla possibile formazione che schiererà Thiago Motta contro il Napoli di Antonio Conte: “Il tecnico juventino sta gestendo con estrema cura l’energia dei calciatori. Thuram sta migliorando in maniera importante la sua condizione e si attende che l’undici titolare contro il Napoli sarà diverso rispetto a quello visto contro il PSV”.

Queste dichiarazioni, dunque, confermano la forte possibilità di vedere Khephren Thuram dal primo minuto contro il Napoli. Con il PSV, invece, il centrocampista francese era rimasto in panchina per far posto a McKennie. Mentre Antonio Conte, a dispetto degli ultimi rumors, non dovrebbe cambiare modulo. Il tecnico pugliese, infatti, avrebbe l’intenzione di confermare la formazione titolare scesa in campo nella difficile trasferta dell’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola. I vari Gilmour e McTominay, dunque, dovrebbero partire dalla panchina nel match contro la Juventus di Thiago Motta.

Lo stesso David Neres, vista la sua attuale poca propensione a difendere, dovrebbe lasciare spazio ancora a Matteo Politano. Tuttavia, in casa Napoli si ha la forte sensazione che Antonio Conte a breve tornerà a giocare con una difesa a quattro. L’obiettivo dell’ex ct dell’Italia, infatti, è quello di schierare titolare un giocatore forte come McTominay.