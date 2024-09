Lukaku, Kvara e Di Lorenzo battono record: i dati incredibili dopo Cagliari

Lukaku, Kvaratskhelia e Di Lorenzo hanno battuto 3 rispettivi record dopo la partita contro il Cagliari: i dati sono incredibili

Il 4-0 rifilato al Cagliari nel pomeriggio di ieri non ha solamente consegnato i 3 punti al Napoli e la momentanea vetta della classifica, ma ha anche fatto registrare dei record personali. Un segnale che Antonio Conte sta riuscendo a costruire una squadra coesa, una famiglia, dove anche le individualità possono spiccare. Riuscire a rendere anche singolarmente aiuta sicuramente il gruppo a fare risultato.

Chiedere a Meret, che tra la gara col Parla e quella con il Cagliari ha tirato fuori due prestazioni monstre con parate decisive. Chiedere anche a Neres, che da quando Opta raccoglie dati (2004/2005) è diventato il primo giocatore nella storia della Serie A a fornire 3 assist nelle sue prime 3 partite nel nostro campionato. Quando si dice impatto e adattamento.

Kvara, Lukaku e Di Lorenzo inarrestabili: nuovi record dopo Cagliari

La dimostrazione che la squadra di Conte sta girando nel verso giusto, non arriva soltanto dai risultati in campo (sicuramente fondamentali), ma anche dalle prestazioni dei vari protagonisti. Dopo il successo in Sardegna, infatti, tre pilastri della squadra come il capitano Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia e il neo arrivato Romelu Lukaku (di fatto già diventato un pilastro dopo 2 partite), hanno raggiunto o superato record personali o di tutta la Serie A.

Partiamo proprio da Big Rom, che nella sfida all’Unipol Domus ha lasciato il segno con un gol e due assist. In carriera, nei 5 campionati europei principali, era riuscito a fornire più di un assist in una singola partita solamente altre 2 volte. Una di queste sotto la guida di Antonio Conte, nel novembre del 2020 contro il Torino. Questo rende ancora più evidente l’impatto che il tecnico leccese ha sul belga, già super protagonista in maglia azzurra con poco più di 100 minuti in campo.

Lo stesso Lukaku è protagonista di un altro record. Un dato che va a superare quanto fatto addirittura da ex attaccanti azzurri come Osimhen, Mertens, Higuain e Cavani. Da quanto la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/2005), infatti, solamente due giocatori sono riusciti a prendere parte ad almeno 4 reti nelle loro prime due presenze con la maglia del Napoli. Uno è Kvaratskhelia con 3 gol e 1 assist nel 2022/23 (anno dello scudetto) e l’altro è proprio Romelu Lukaku con 2 gol e 2 assist tra la sfida col Parma e quella di Cagliari.

A proposito di Kvara, con 25 gol e 18 assist è uno dei tre giocatori insieme a Dybala e Leao ad aver realizzato almeno 25 reti e fornito 15 assistenze nelle ultime 3 stagioni di Serie A (vale a dire da quando il georgiano è arrivato in Italia). Infine, ma non per importanza, un dato anche per il capitano Di Lorenzo. Dal suo esordio in Serie A (stagione 2018/19) è il difensore italiano che ha segnato più gol nel massimo campionato (18), simbolo di garanzia assoluta.