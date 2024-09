“Osimhen non lascerà il Galatasaray a gennaio”, l’importante annuncio per il mercato del Napoli

“Victor Osimhen non lascerà il Galatasaray a gennaio”, arriva l’annuncio che può condizionare il mercato del Napoli

E’ partita subito con il botto l’avventura di Victor Osimhen al Galatasaray. L’attaccante nigeriano ha debuttato contro il Rizespor nel 5-0 casalingo di ieri sera e ha “sfiorato” anche il gol all’esordio. Persino il suo procuratore ha esultato per la rete del momentaneo 2-0, ma alla fine il raddoppio è stato attribuito a Bardakci, che ha approfittato del tocco dell’ex Napoli per segnare.

Festa rimandata, almeno in quel senso, dato che l’attaccante ha ricevuto subito un affetto spropositato dai tifosi turchi, tanto da festeggiare con loro sotto la curva. A Napoli, Victor è stato velocemente dimenticato dall’arrivo di Romelu Lukaku, che dovrà solamente trovare continuità di gol per entrare definitivamente nel cuore dei napoletani, ma la società dovrà mantenere aperti gli occhi sul futuro del nigeriano, in vista del proprio calciomercato.

Osimhen resta al Galatasaray fino all’estate: come cambia il mercato del Napoli

Osimhen, infatti, ha firmato un contratto con il Galatasaray in prestito, con il club turco che non ha versato un centesimo nelle casse del Napoli, ma che si occuperà del pagamento del suo stipendio. Il giocatore ha trattato personalmente con il club turco, per riuscire a trovare un accordo prima della firma, soprattutto per la volontà dell’inserimento di una clausola rescissoria più bassa (75 milioni) per potersi poi trasferire in Premier League.

Il Napoli ha accettato e stesso per il Galatasaray, ma emergono nuovi dettagli sulla vicenda. Non è stato chiaro sin da subito, infatti, se la stessa clausola fosse stata firmata con validità già a gennaio o direttamente in estate. Quello che è certo, è che varrà solamente per i club stranieri e non di Serie A. Per fare chiarezza, proprio dopo la partita di ieri, ha parlato su X, Buchi Laba, giornalista che ha raccontato ogni passo di Osimhen in Turchia.

Un tifoso, infatti, ha scritto: “Si sono già innamorati di un giocatore in prestito. Questo è quello che farebbe un ragazzo nei confronti di una ragazza, che tornerà dal suo ex entro dicembre”. Un parallelismo con Osimhen e la supposizione che possa fare rientro a Napoli entro gennaio. Proprio per questo, Buchi Laba ha risposto: “Osimhen non lascerà il Galatasaray a gennaio. E’ completamente impossibile. Non c’è mai stata neanche discussione”.

Una notizia che interessa particolarmente al Napoli. Questo perché gli azzurri non riceveranno i potenziali 75 milioni di euro già in inverno, potendo operare in un certo modo sul mercato invernale, ma dovranno aspettare l’estate. A quel punto ci si renderà conto del rendimento di Victor per poter prendere la miglior strada possibile per tutti.