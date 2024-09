Da Meret decisivo ad un Lukaku inarrestabile: le pagelle di Cagliari-Napoli

Meret e Lukaku, i due uomini partita di Cagliari-Napoli: le pagelle suo quotidiani esaltano le loro prestazioni

E’ stata una serata magica quella vissuta dal Napoli a Cagliari. Se non fosse stato per il tristissimo episodio degli scontri tra tifosi, sarebbe stata una serata addirittura perfetta. Gli azzurri hanno sofferto, portato a casa un clean sheet, segnato 4 gol, ottenuto i 3 punti e si sono proiettati al primo posto per una notte. In attesa dell’Udinese, i 9 punti conquistati in 4 partite e i passi falsi di Juve e Inter, hanno permesso di raggiungere la vetta della classifica.

Per la prima volta dal febbraio 2023 il Napoli è anche riuscito a vincere 3 match consecutivi, ritrovando uno spirito che è mancato per tutta la passata stagione. Questa squadra ha grinta, lotta, ha fame e anche quel pizzico di fortuna che non guasta mai. A Cagliari è arrivato un successo sofferto, ma che ha messo in evidenza come la squadra sia viva e pronta per dare fastidio ai piani alti per tutta la stagione.

Meret decisivo, Lukaku trascinatore, Anguissa rinato: le pagelle di Cagliari-Napoli

Quella in Sardegna è stata una gara che ha dato risposte importanti ad Antonio Conte. Le ha date Alex Meret, che ha iniziato la stagione con il botto e lo ha dimostrato sia nel finale della gara col Parma con una parata monstre, sia con i 5 interventi decisivi di ieri. Su tutti quello sull’ex Luperto ed il suo colpo di testa nel secondo tempo. Le risposte sono arrivate anche da Anguissa, che sembra rinato. Sarà l’arrivo di McTominay? Poco importa, ieri è tornato ai fasti dello Scudetto.

E ovviamente sono arrivate le risposte anche dal tanto desiderato Romelu Lukaku. Conte lo voleva ad ogni costo per sostituire Osimhen ed il belga è arrivato, presentandosi in una buonissima condizione fisica. Non sarà ancora al top, ma in 2 partite ha messo a segno 2 gol e 2 assist, lanciando un segnale chiaro ed inequivocabile del suo attaccamento al progetto Napoli.

I maggiori quotidiani sportivi come Gazzetta e Corriere dello Sport, premiano chiaramente Big Rom. La Rosea gli da 7.5 e sottolinea: “Quando si pensa che non sia in serata, lui sta costruendo la gloria. Bilancio: un gol e due assist”. Per il Corriere è invece da 8: “Oltre alla stazza e alla forza fisica ci mette intelligenza calcistica al servizio dei compagni con gli assist e lo sfizio del gol”.

Stesso identico voto anche per i sopracitati Meret e Anguissa. Per il portiere friulano, colpito anche da febbre, si legge: “Decisivo con il Parma e anche ieri con un poker d’assi di super parate su Luperto, Piccoli e i siluri di Azzi e Marin”. Per il centrocampista pochi dubbi: “Il padrone del centrocampo. L’ultimo a rientrare dall’Africa ed il primo a prendere il comando delle operazioni. Guadagna 12 possessi e tocca 81 palloni. Bentornato”.