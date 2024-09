Lukaku e Neres, grossa novità in vista di Cagliari: c’è una speranza

Lukaku e Neres proseguono nel loro allenamento personalizzato: spuntano novità in vista di Cagliari con una speranza

E’ stata una serata magica quella di sabato per Romelu Lukaku, subito a segno all’esordio con la maglia del Napoli. Più ricca di alti e bassi invece quella di David Neres, protagonista di un assist per il gol del 2-1 di Anguissa, ma vittima di una rapina al termine della gara col Parma. Entrambi i giocatori, però, hanno lasciato subito un impatto devastante in campo, nonostante condizioni fisiche non ancora al top.

Lukaku e Neres puntano alla titolarità: cosa filtra per Cagliari

Big Rom è rimasto ad allenarsi fino a mezzanotte al Maradona dopo la sfida contro il Parma, dato che era riuscito ad allenarsi solamente 2 volte con i compagni a Castel Volturno. Ci tiene a fare bella figura con Conte e vuole ricambiare tutto l’affetto che ha ricevuto dai tifosi partenopei sin dal suo arrivo in città. Ha rinunciato anche alla convocazione del Belgio per potersi esercitare ancora e ha ripreso gli allenamenti lunedì, quando il resto dei compagni era al riposo.

Voglia di spaccare il mondo e con lui Neres, che ha ripreso ad allenarsi con il belga per trovare subito la condizione migliore. Entrambi puntano ad una maglia da titolare il prossimo 15 settembre contro il Cagliari e, di questo passo, la potrebbero ottenere senza troppi problemi. Il numero 11 ed il numero 7 azzurri avranno ancora 10 giorni per proseguire con il lavoro personalizzato impostato da Antonio Conte e presentarsi nel migliore dei modi alla seconda trasferta stagionale della squadra.