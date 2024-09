Monte ingaggi Napoli, dato in crescita rispetto alla stagione 2023-24: la cifra

Quanto spende la SSC Napoli per il monte ingaggi? Le rilevazioni di Calcio e Finanza svelano un dato interessante sul club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli di Antonio Conte è solamente agli albori di quella che è stata definita dal tecnico stesso una vera e propria ricostruzione. A supporto di ciò, il mercato portato avanti dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è stato certamente di livello: tanti i colpi importanti messi a segno, mantenendo la rosa competitiva malgrado l’addio di due calciatori importanti come Piotr Zielinski (ha firmato con l’Inter a parametro zero) e Victor Osimhen (in prestito al Galatasaray). Per mantenere l’organico a un certo livello di competitività, il presidente Aurelio De Laurentiis ha portato avanti degli investimenti davvero importanti, a partire dall’ingaggio di Conte: il suo contratto è valido fino al 30 giugno 2027, a dimostrazione di come il club azzurro intenda impostare il progetto su più annualità.

Anche le varie operazioni in entrata sono stato di livello: da Alessandro Buongiorno a Romelu Lukaku, passando per David Neres e Scott McTominay, senza dimenticare i vari Billy Gilmour, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin. Ma quale impatto hanno questi nuovi calciatori sul monte ingaggi della SSC Napoli? Stando a quanto si apprende dai dati diffusi da Calcio e Finanza, il dato relativo alla stagione 2024-25 (ossia quella in corso) supera quello dello scorso anno, nonostante la cessione in prestito di Victor Osimhen al Galatasaray (con ingaggio a carico totalmente del club turco) abbia fatto risparmiare più di dieci milioni lordi.

Ingaggi SSC Napoli 2024-25, crescita dell’11,1% rispetto alla scorsa stagione

Il Napoli, nella stagione 2024-25, ha un monte ingaggi superiore dell’11,1% rispetto al campionato precedente (2023-24, ndr). A rivelarlo è la raccolta dati messa a punto da Calcio e Finanza.

Nella fattispecie, il monte ingaggi del Napoli per la stagione 2024-25 è pari a 82,9 milioni di euro. Nella stagione 2023-24, tale importo era pari a 71,8 milioni di euro. Di seguito, la classifica dei venti club di Serie A per quanto riguarda l’attuale monte ingaggio (le cifre sono da considerarsi al lordo):