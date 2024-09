“Conte ci sta pensando”: addio alle difesa a tre e nuovo modulo, avete sentito?

Uno degli ex più amati in casa Napoli si sofferma sulla possibile novità tattica che l’ex CT della Nazionale può varare dopo la sosta delle Nazionali.

Malgrado la sosta della Nazionali in corso, in casa Napoli si pensa già alla prossima partita di campionato contro il Cagliari. L’obiettivo è quello di continuare sul buon cammino iniziato con le due vittorie casalinghe contro Bologna e Parma, che hanno seguito la batosta dell’esordio in casa dell’Hellas Verona. L’entusiasmo è alle stelle per la compagine partenopea, per cui c’è sicuramente grossa curiosità anche per i numerosi nuovi acquisti messi a segno nella fase finale della sessione estiva di calciomercato.

Da David Neres a Romelu Lukaku, passando per i due nazionali scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour, grandi protagonisti nell’ultima sfida di UEFA Nations League contro la Polonia con una rete a testa. Come cambieranno il Napoli di Antonio Conte questi volti nuovi? L’ex attaccante azzurro, Emanuele Calaiò, nel corso dell’intervista rilasciata all’emittente Radio Kiss Kiss Napoli, si è anche soffermato sulla possibile novità tattica che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale potrebbe varare al ritorno, non appena le Nazionali lasceranno di nuovo spazio ai vari campionati per club.

News Calcio Napoli, Calaiò: “Conte sta pensando al 4-3-3”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli e punto di riferimento in quella che è stata la rinascita del club partenopeo nei primi anni della presidenza targata Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Conte è un guerriero, non si ferma alle prime difficoltà, vuole portare a casa il risultato, lo vedo carico”, ha dichiarato l’ex bomber nel corso dell’intervento in questione, spiegando come il tecnico “si aspettava negli ultimi giorni un esterno destro ed un difensore”. Operazioni che, come spiegato dallo stesso Calaiò, erano comunque legate alla cessione di Victor Osimhen, che al Napoli ha detto addio in prestito al Galatasaray, dopo il termine ultimo del mercato in entrata per quanto riguarda la Serie A.

Poi, l’ex attaccante ha svelato quella che potrebbe essere la nuova arma tattica del Napoli. Di seguito, quanto dichiarato a tal riguardo:

“Conte è un tecnico di livello, già ha fatto la difesa a quattro. Ha cinque centrocampisti uno meglio dell’altro e quindi può pensare anche ad un centrocampo a tre. Dopo la seconda sosta potremmo vedere anche un 4-3-3 che poi è uno schema congeniale a questo Napoli visto che gli esterni sono in numero ridotto”.

Che possa essere questo l’indizio del nuovo Napoli che sarà? Tempo poco più di una settimana e sarà il campo stesso a dare le dovute risposte.