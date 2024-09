Calciomercato, anche Ngonge in Turchia: decisione comunicata al Napoli

Il calciomercato del Napoli sembra davvero non finire mai, potrebbe arrivare un’altra notizia che riguarda Cyril Ngonge.

La sosta per le Nazionali consente ai club di mettere a punto le strategie in vista dei prossimi mesi, anche per quel che riguarda il calciomercato. Nonostante la sessione estiva si sia appena conclusa, alcuni calciatori sono rimasti fuori rosa o comunque all’interno delle rispettive squadre, ma senza particolare considerazione dei rispettivi allenatori. Anche al Napoli si vive una situazione simile con alcuni giocatori.

Dopo la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, solo Mario Rui è rimasto fuori dalla rosa azzurra, escluso dalla liste per la Serie A. Il terzino portoghese ha rifiutato tutte le destinazioni che gli sono state proposte, rimanendo emarginato al Napoli. Altri calciatori che sono rimasti, invece, sembrano non rientrare nei piani tecnici di Antonio Conte, tra questi pare ci sia anche Cyril Ngonge, attaccante che De Laurentiis ha voluto acquistare per circa 17 milioni di euro lo scorso gennaio dal Verona.

Ultime notizie, Ngonge verso la permanenza al Napoli

Il belga classe 2000 è rimasto in organico, ma dopo l’arrivo di David Neres si fa fatica a credere possa avere spazio in questa stagione, perciò si starebbe provando a trovare una soluzione in extremis per la sua cessione. Alcuni mercati sono ancora aperti, come ad esempio quello turco, ma l’opzione pare non essere particolarmente gradita al calciatore.

A riferirlo è il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non mi sembra che Ngonge sia propenso ad andare in Turchia, per un calciatore andare lì è un passo indietro“.

Dunque niente Turchia per Ngonge. Molto probabilmente resterà in azzurro, almeno fino a gennaio, provando a mettersi in mostra agli ordini di Antonio Conte, ma con la valigia pronta in vista del prossimo mercato di gennaio.