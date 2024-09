Osimhen, colpo di scena immediato sull’affare Napoli-Galatasaray: ultim’ora di Romano

Ancora novità su Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è il nome più chiacchierato in queste ore in casa Napoli, con il mercato sempre protagonista.

Il nome più caldo in queste tra i tifosi del Napoli è senza dubbio quello di Victor Osimhen. Non potrebbe essere altrimenti, considerando la situazione che si è venuta a creare nelle scorse settimane e quello che il nigeriano rappresenta per la storia recente del club partenopeo. Il momento più alto resta, senza dubbio, la vittoria del terzo Scudetto della storia del club partenopeo, senza dimenticare i tanti gol che hanno infiammato il Diego Armando Maradona in questi anni.

Tutto archiviato da una separazione forzata, con il club che da tempo ha reso nota la volontà del calciatore di non vestire più la maglia del Napoli. Nelle ultime ore, l’annuncio che non ti aspetti: il bomber della Nazionale nigeriana è pronto a firmare con il Galatasaray, club con cui la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l’accordo per la cessione a titolo temporaneo del calciatore. Ingaggio totalmente a carico della squadra turca, ma qualcosa, evidentemente, ancora da far collimare tra il calciatore e la dirigenza azzurra. Al centro delle discussioni, in particolare, c’è la questione clausola rescissoria: stando a quanto svelato dal giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il calciatore avrebbe chiesto di dimezzare l’importo della clausola rescissoria presente nell’attuale contratto, che sarà con ogni probabilità rinnovato prima di mettere nero su bianco con il club di Istanbul.

Ultime notizie SSC Napoli, Osimhen chiede la riduzione della clausola: i dettagli

Victor Osimhen è ormai a un passo dal diventare ufficialmente, e a sorpresa, un nuovo giocatore del Galatasaray. L’affare con la SSC Napoli è ormai alle battute finali, con il calciatore che in serata dovrebbe atterrare già a Istanbul, dove è prevista un’accoglienza da urlo per l’attaccante della Nazionale nigeriana (clicca qui per tutti i dettagli).

L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, fa il punto della situazione a riguardo, con un post pubblicato sul suo profilo X ufficiale. Di seguito, quanto riportato:

“Victor Osimhen ha accettato di unirsi al Galatasaray in prestito. Osimhen chiede che la clausola rescissoria con il Napoli diventi di 75 milioni di euro, invece di 130 milioni di euro. Vuole anche una clausola rescissoria per gennaio, nel caso in cui i top club dovessero rivolgersi a lui per un trasferimento“.

Ultimissimi dettagli, i medesimi, che in ogni caso non dovrebbero mettere a repentaglio l’affare, visto l’arrivo ormai imminente del calciatore a Istanbul.