Galatasaray, quello che sta per succedere per Osimhen è incredibile: avete saputo?

Ore caldissime sul fronte Victor Osimhen, attaccante separato in casa Napoli e per cui il calciomercato sta regalando continui e inattesi colpi di scena.

Giornata cruciale per il futuro di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Un affare che ha sicuramente del sorprendente, considerando quelle che erano le premesse di inizio estate, quando gli scenari più papabili per il numero 9 azzurro portavano ai vessilli dell’Inghilterra e del campionato di Premier League. Nulla di tutto questo per il bomber nigeriano, che si è visto anche sfumare durante le ultime ore di calciomercato il possibile approdo in Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr).

Alla fine, la soluzione per evitare una separazione forzata (almeno) fino a gennaio sembra essere il Galatasaray. È ai dettagli ormai l’operazione tra il club di Istanbul e la SSC Napoli: affare in prestito, con Osimhen che firmerà, con ogni probabilità, prima il rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno del 2027 (per evitare di arrivare in scadenza nel prossimo anno, considerando l’attuale scadenza del 2026). In Turchia, intanto, è già scattata l’Osimhen-mania, in attesa che siano definiti tutti gli ultimissimi dettagli per il suo passaggio in maglia Galatasaray.

Osimhen, prevista un’affluenza di ben 50mila tifosi all’aeroporto di Istanbul.

Sono ore frenetiche e decisive per il passaggio a titolo temporaneo di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray, club pronto a coprire anche l’intero ingaggio del bomber ex Lille pur di accoglierlo quanto prima.

Il portale TuttoMercatoWeb.com svela quella che potrebbe essere una vera e propria accoglienza da urlo per il bomber campione d’Italia con il Napoli nella stagione 2022-23. Di seguito, quanto si legge dalla medesima fonte:

“(…) La città turca attende il suo nuovo bomber già nella serata di oggi. L’aereo che porterà Victor da Napoli a Istanbul atterrerà attorno a mezzanotte e l’accoglienza che si prospetta sembra quella dei grandissimi campioni. I tifosi del Galatasaray, infatti, stanno già preparando il comitato di benvenuto. Sono attesi circa 50 mila sostenitori della società turca all’aeroporto”.

Un’iniziativa davvero speciale da parte dei tifosi del Galatasaray, che ormai da ore pregustano quello che sarebbe un colpo senz’altro da urlo per la compagine del campionato turco. Prima, però, vanno sistemati tutti i dettagli per poi dare il via libero definitivo, e non è affatto escluso che ciò possa avvenire proprio a strettissimo giro.