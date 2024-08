Napoli, McTominay è arrivato al Grand Hotel Parker’s (VIDEO)

L’arrivo di Scott McTominay al Grand Hotel Parker’s: il centrocampista scozzese a breve diventerà ufficialmente del Napoli

Il Napoli sta concludendo l’acquisto di Scott McTominay dal Manchester United. Il centrocampista scozzese sarà il sesto acquisto dopo Spinazzola, Rafa Marin, Buongiorno, David Neres e Lukaku. Una sessione di trasferimenti che è decollata nelle ultime settimane dopo una lunga fase di stallo.

Il presidente De Laurentiis ha deciso di accontentare in toto le richieste di Conte sul mercato, anche prima della cessione di Victor Osimhen, che si trova tra Chelsea e Al-Ahli. A Villa Stuart c’era stato un bagno di folla pazzesco per Lukaku, che era atterrato a Roma. Diversamente, però, McTominay è atterrato all’aeroporto di Capodichino con un volo privato da Manchester.

Napoli, l’arrivo di McTominay al Parker’s

A Capodichino, chiaramente, per McTominay c’è stata un’accoglienza da brividi. I tifosi del Napoli si sono riversati in massa per accogliere il centrocampista che sta lasciando il Manchester United dopo una vita con la maglia rossa: “Scott, Scott, Scott!”, è stato il coro che i tifosi partenopei gli hanno riversato.

Qualche sorriso, il pugno alzato, poi McTominay si è recato nel van che lo ha poi condotto al Grand Hotel Parker’s, nel cuore della città. Anche lì è stato accolto da tanti tifosi.