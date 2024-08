Rinnovo Kvaratskhelia, sorpresa in Napoli-Bologna: l’indizio

Si avvicina la data dell’incontro tra il Napoli e l’agente di Kvaratskhelia: a sorpresa l’indizio a poche ore dalla partita di campionato contro il Bologna

Dopo la lunga telenovela legata alla cessione di Osimhen e l’acquisto di Lukaku, il Napoli sta per porre fine ad un altro tormentone estivo: il rinnovo di Kvaratskhelia. L’avventura di Antonio Conte è cominciata proprio con il rebus sul futuro del georgiano, poiché l’agente e il padre del calciatore spingevano per andare via.

Forte del lungo contratto e dell’arrivo del nuovo allenatore, il club azzurro ha blindato il giocatore e ha comunicato che non ci sarebbe stata alcuna cessione, ma che Kvara sarebbe stato al centro del progetto anche per questa ragione. E chiaramente con l’adeguamento dello stipendio previsto. Infatti, il 77 azzurro è legato al Napoli ancora con il vecchio accordo firmato nell’estate 2022, ma nessuno si sarebbe aspettato un exploit così importante da parte del calciatore, determinante proprio nell’anno dello Scudetto. Dopo appena due stagioni, la società ha preso l’impegno di riscrivere nuovi termini contrattuali e ora è arrivato il momento di avviare la trattativa più delicata.

Kvaratskhelia, si sblocca il rinnovo? Ecco quando è previsto l’incontro

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia è tornato a Napoli. Questo sbarco in terra campana, a poche ore dal match contro il Bologna e al termine del calciomercato estivo, sembra essere premonitore di incontri decisivi per allungare e consolidare il rapporto tra giocatore e club.

Mamuka Jugeli incontrerà nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis, che ha appena terminato le sue vacanze estive e potrebbe presentarsi al Diego Armando Maradona questa sera per la sfida contro la formazione emiliana. Un nuovo incontro per il rinnovo, dopo quel famoso blitz in Germania nel pieno dell’Europeo, potrà porre fine a questo capitolo che va avanti da almeno un anno.

Le parti potrebbero incontrarsi “a metà strada”, ossia rispetto alle richieste iniziali di Kvara e del suo agente – circa 7 milioni di euro – il Napoli potrebbe trovare l’intesa con il georgiano per un contratto da circa 5,5 milioni a stagione. Sarà delicato anche trovare il punto d’incontro sulla clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto, così come accaduto per Osimhen nello scorso inverno. In caso di fumata nera, il futuro imminente del fantasista non cambierà: resterà al Napoli almeno fino a fine stagione, poi la società provvederà a trovare acquirenti validi per la prossima estate.