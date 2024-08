Rinnovo Kvaratskhelia, il piano del Napoli: svelata la data dell’incontro

Il Napoli ha in programma il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia e spunta la data dell’incontro tra le parti: tutti i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia è il giocatore che più si è messo in mostra nelle ultime amichevoli giocate dal Napoli. Ha trascinato la Georgia fino agli ottavi di finale di Euro 2024, uscita solo per mano della Spagna, poi vincitrice del torneo. Le sue prestazioni sono migliorate via via col passare delle partite e oggi Antonio Conte si gode il gioiello del Napoli.

Il 3-4-2-1 di Conte permette a Kvaratskhelia, già in queste prime amichevoli, di spaziare su tutta la trequarti offensiva. Dunque non più solo e soltanto piedi sulla linea e dribbling, ma anche estro e fantasia a servizio della squadra entrando dentro al campo duettando con centravanti e centrocampisti e liberando spazio sulla fascia.

Quello che più ha tenuto banco negli ultimi anni è stato il rinnovo di Kvara, soprattutto dopo alcune polemiche da parte del papà e dell’agente sullo stipendio. L’esterno offensivo georgiano prende poco più di un milione e anche per via dei tanti interessamenti delle big, vorrebbe che qualcosa si smuovesse. Le ultime novità portano delle considerazioni importanti che indurranno il Napoli a cercare l’accordo per il rinnovo.

Napoli, incontro con Kvaratskhelia per il rinnovo: fissata la data

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è in programma un incontro tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli per il rinnovo di contratto a settembre. Il peggio è messo alle spalle dopo l’Europeo e dopo il blitz di De Laurentiis e Manna in Germania, il rinnovo del georgiano è più vicino e si entrerà a breve nella fase calda.

Il Napoli attenderà la fine del mercato per aggiornarsi in maniera definitiva con l’entourage del giocatore. Oggi ci sono altre priorità, come completare la rosa da consegnare ad Antonio Conte. La proposta del club partenopeo, intanto, è quella di un prolungamento fino al 2029, partendo da una base di circa 5 milioni con i bonus che negli anni supererà i 7 milioni.

Una cifra molto importante per Kvara, che vedrebbe un aumento considerevole sull’ingaggio e questo potrebbe convincerlo a rifiutare le lusinghe dei top club europei. In particolare quelle del Paris Saint-Germain, che ha già ricevuto qualche stoccata da De Laurentiis durante la presentazione di Conte al Palazzo Reale. C’è attesa per capire come andrà a finire questa storia che si è prolungata parecchio e sembra vicina a un lieto fine.