Mercato Napoli, svelato il budget per il colpo sulle fasce: due nomi nel mirino

Il mercato del Napoli potrebbe concludersi con molteplici botti: nelle ultime ore il club azzurro si è portato avanti su McTominay. Possibile novità anche sulle fasce.

Il Napoli è letteralmente scatenato in queste ore bollenti, e non solo per le condizioni atmosferiche. Manca sempre meno al termine della sessione estiva e il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, accelera su più fronti per regalare ad Antonio Conte un organico all’altezza delle sue aspettative e di quelle dei tifosi, che hanno fame di riscatto dopo una stagione tutt’altro che da ricordare. Da qui, si spiega la volontà da parte del presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, di accelerare sulle operazioni in entrata.

Romelu Lukaku, Billy Gilmour e Scott McTominay: questi si apprestano a essere i grandi colpi degli azzurri, che però valutano anche un possibile rinforzo sugli esterni. A fare il punto della situazione è il giornalista Alfredo Pedullà, secondo cui il Napoli potrebbe avere un budget di quindici milioni per rinforzare gli esterni, con un occhio particolare all’out di destra. Un’ulteriore fattore che impone di monitorare con grande attenzione queste fasi finali di mercato, con il Napoli che sembra essere ormai grande protagonista.

Ultimissime calcio Napoli, Pedullà apre al colpo sulla fascia: i dettagli

Alfredo Pedullà non ha dubbi: il Napoli potrebbe regalarsi anche un esterno in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, che ha visto gli arrivi di Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, e che vede avvicinarsi sensibilmente al club azzurro Romelu Lukaku, Billy Gilmour e Scott McTominay.

Di seguito, quanto riportato dal giornalista a tal riguardo sul suo profilo ufficiale X (ex Twitter, ndr):

“Il Napoli potrebbe avere un tesoretto di circa 15 milioni da investire sulla fascia destra: aveva già cercato Dedic (valutazione più alta), ha sondato Tchatchoua, potrebbe esserci una new entry”.

Possibile, dunque, che il Napoli possa ritenere opportuno di rinforzare le fasce per aumentare la rosa delle alternative a disposizione di mister Antonio Conte.

Mercato Napoli, tutte le novità di Pedullà sulle situazioni in uscita

Operazioni in entrata e non solo: il Napoli intende accelerare in queste ore anche sulle varie questioni in uscita. A tal proposito, il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto:

“Cheddira sarà probabilmente liberato nelle prossime ore per l’Espanyol, Ngonge piace sempre alla Roma (e non solo), Gaetano e Folorunsho vanno seguiti e le possibili destinazioni sono note”.

Di seguito, il post del giornalista: