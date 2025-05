Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è una sorpresa

Serie A, Lecce Napoli: ecco le formazioni ufficiali. C’è una sorpresa in negativo tra le fila giallorosse.

La 35esima giornata di Serie A vedrà Lecce e Napoli affrontarsi presso lo stadio Via del Mare. Gli azzurri continuare a coltivare il sogno scudetto ed una vittoria contro i pugliesi, avvicinerebbe i partenopei al traguardo tricolore. Di seguito le formazioni ufficiali:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Kaba; Pierotti, Coulibaly, Karlsson; Kristovic. All. Giampaolo

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

La squadra di Giampaolo ha il bisogno disperato di far punti per agguantare la salvezza ma un ostacolo rischia di rendere ancor più ripido il percorso del Lecce. L’ex allenatore di Milan e Sampdoria, infatti, non avrà a disposizione Ante Rebic.