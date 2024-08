Lukaku al Napoli, parti al lavoro per il contratto: svelato quanto guadagnerà

Grande attesa in città per l’arrivo di Romelu Lukaku: l’attaccante è pronto a unirsi finalmente al Napoli dopo una lunga ed estenuante trattativa con il Chelsea.

Ormai ci siamo: il Napoli può mettere le mani in maniera concreta su Romelu Lukaku. Finalmente, nelle scorse ore, si è sbloccata la trattativa con il Chelsea: decisiva l’ultima offerta del club azzurro, che si appresta ad accogliere l’ex Inter e Roma, tra le altre, grazie a un investimento pari a più di trenta milioni di euro, tra base fissa e accessoria. Un colpo che lo stesso Antonio Conte, che potrà contare su un punto di riferimento di non poco conto per un progetto che ha bisogno di certezze.

In queste ore è partita la macchina burocratica per far arrivare in Italia, quanto prima, l’attaccante della Nazionale belga, che già da tempo aveva dato il suo sì alla società del presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto precisato dal giornalista Gianluca Di Marzio, per Sky Sport, le parti sono al lavoro per limare tutti i dettagli del contratto che legherà il calciatore per le prossime tre stagioni. Inoltre, sono state svelate anche le cifre legate all’ingaggio del centravanti: saranno circa otto i milioni netti che Lukaku percepirà all’ombra del Vesuvio.

Notizie SSC Napoli, tutto pronto per Lukaku: i dettagli sull’ingaggio

Sul suo portale ufficiale, l’esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, fa il punto della situazione in merito alle cifre del contratto tra Romelu Lukaku e la SSC Napoli che, verosimilmente, sarà siglato nelle prossime ore.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Le parti adesso sono al lavoro per finalizzare il contratto dell’attaccante su vari dettagli, come i diritti di immagine. Al belga 8 milioni di euro più bonus per tre anni, 12 lordi con il decreto crescita“.

Affare che, come spiegato nelle scorse ore, parte da una base da trenta milioni di euro, a cui vanno aggiunte alcune cifre accessorie. Secondo Sky Sport, è stata inserita anche una clausola del 30% sulla futura rivendita che il club di Aurelio De Laurentiis dovrà corrispondere al Chelsea, che solo nel tardo pomeriggio di venerdì 23 agosto ha dato il suo ok alla partenza dell’ex Inter e Roma.

Tutto pronto, o quasi, per l’approdo del tanto desiderato attaccante per Antonio Conte, che avrà il compito di mettere nelle migliori condizioni possibili il belga per far tornare competitivo il prima possibile il Napoli.