“Accordo raggiunto tra i club, l’azzurro lascerà il Napoli”: l’affare è già ai dettagli!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata e non solo. Gli azzurri hanno definito l’ennesima cessione.

Il mercato sta volgendo al termine, ma in casa Napoli c’è ancora tanta voglia di mettere a segno diversi colpi. Tra le file azzurre, però, non si lavora solo sui colpi in entrata ma anche in uscita. Infatti, con l’arrivo di Antonio Conte son stati diversi i giocatori che si sono ritrovati ai margini del progetto. A tal proposito, per evitare di avere una rosa troppo folta e confusionaria, la dirigenza ha deciso di mettere a segno alcune cessioni. Quest’ultime, non sono ancora terminate ed avranno ulteriori protagonisti nelle prossime settimane.

Uno dei nomi “caldi” in uscita è sicuramente quello di Walid Cheddira. Quest’ultimo, è rientrato al Napoli dopo il prestito al Frosinone, ma con ogni probabilità approderà ancora altrove. L’attaccante marocchino non è intoccabile per Antonio Conte, motivo per il quale la cessione è l’opzione più adeguata. Nelle ultime ore, un club spagnolo si è interessato in modo concreto al centravanti e l’affare sarebbe già ai dettagli.

Cheddira lascerà il Napoli: è tutto fatto con l’Espanyol

Sono ore caldissime in casa Napoli sul fronte mercato. Il club azzurro ha deciso di mettere a segno l’ennesima cessione per sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nelle ultime ore, come riportato da Matteo Moretto tramite il proprio profilo “X” la dirigenza avrebbe chiuso per la cessione a titolo temporaneo di Walid Cheddira. Di seguito l’annuncio dell’esperto di mercato.