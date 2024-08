Del Genio applaude il Napoli: il commento su De Laurentiis e Manna dopo il colpo Lukaku

Paolo Del Genio applaude il Napoli dopo il colpo Lukaku: il suo post sui social elogia De Laurentiis e Manna.

La giornata di oggi è stata quella della svolta per il calciomercato del Napoli. Dopo un lunghissimo tira e molla, il club azzurro ha chiuso quest’oggi per l’arrivo di Romelu Lukaku. L’attaccante arriverà dal Chelsea nonostante la mancata cessione di Victor Osimhen, determinando così uno sforzo economico non da poco per De Laurentiis. In più, potrebbero arrivare anche novità in merito ad un colpo a centrocampo: i nomi principali sono quelli di Billy Gilmour e Scott Mctominay.

La missione di Manna a Londra ha avuto così successo e questo non ha potuto che portare a complimenti anche da parte di chi in precedenza era stato più scettico, come ad esempio Paolo Del Genio.

Del Genio loda De Laurentiis e Manna: le parole

Il giornalista si è esposto con un post sul suo account Instagram in cui ha lodato l’intenzione del club guidato da De Laurentiis di chiudere per Neres e Lukaku senza cedere Osimhen.

Queste le sue parole: