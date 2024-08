Incredibile Napoli, maxi offerta da 25 milioni: si può chiudere un altro colpaccio

Il Napoli non si ferma sul mercato: c’è anche un’altra offerta da 25 milioni per un altro grande colpo sul mercato.

La giornata di oggi è stata quella della svolta definitiva per il calciomercato del Napoli. Il club azzurro ha infatti chiuso definitivamente per l’arrivo di Romelu Lukaku dal Chelsea dopo il rilancio decisivo effettuato oggi da Manna a Londra. Conte può così finalmente contare sul suo nuovo numero nove per l’attacco. Ma non è finita qui.

Il club azzurro è infatti anche ad un passo da Billy Gilmour, dopo che il Brighton a sua volta chiuso per il suo sostituto, cioè Matt ‘O Riley del Celtic. Ma arriva un’ulteriore ultim’ora davvero clamorosa sul mercato azzurro, che potrebbe cambiare tutti i piani del club.

Napoli scatenato: offerti 25 milioni per Mctominay

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe offerto 25 milioni per Scott Mctominay. Il Napoli sarebbe intenzionato ad accelerare anche per lui senza aspettare come fatto per Lukaku, spendendo così una cifra ingente a prescindere dalla cessione o meno di Osimhen. Cambia tutto, invece, su Gilmour, che al momento è invece in stand by. C’è infatti la possibilità che il Napoli decida di chiudere prima per lo scoezze dello United.

Il Napoli potrebbe comunque anche acquistare entrambi nel momento in cui avrà chiuso le cessioni (sempre più vicine) di Gaetano e Folorunsho. Il Napoli potrebbe così chiudere una serie di straordinari acquisti, in grado di cambiare nettamente l’umore della piazza e lo status del club allenato da Conte.

Quello di Mctominay sarebbe un colpo di spessore assoluto per il Napoli. Colonna del Manchester United dal 2017, si tratta di un centrocampista estremamente completo, bravo in fase difensiva e anche con uno spiccato senso del gol. Ben 7 i gol segnati per lui nell’ultima Premier League, tantissimi in considerazione del suo ruolo. Mcotiminay è anche uno dei perni della Nazionale scozzese, con cui ha ottenuto 52 presenze e 9 gol, di cui uno nell’ultimo Europeo in Germania. A Napoli, giocherebbe nelle diga centrale del centrocampo e potrebbe addirittura essere in grado di scalzare Zambo Anguissa.

Il Napoli potrebbe chiudere così per lui in ogni caso, senza aspettare altre cessioni. Saranno giorni davvero movimentati per Manna, con l’intenzione di regalare a Conte una rosa completa e rinforzata in ogni reparto. Il 3-0 subito dal Verona, quindi, sembra davvero aver dato al Napoli la sveglia utile ad accelerare sul calciomercato.