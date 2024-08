News SSC Napoli, si complica tutto dopo il summit con l’agente: ora l’affare è a rischio

L’incontro con l’agente non avrebbe sortito gli effetti positivi per quanto riguarda uno degli affari che vede protagonista il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ore febbrili in casa Napoli: non solo il secondo impegno in Serie A contro il Bologna, dopo la disfatta in casa dell’Hellas Verona, ma anche il timer di un calciomercato che scorre sempre più inesorabile. Il tempo stringe sempre di più e serve accelerare sul mercato per gli ultimi colpi da regalare a mister Antonio Conte, che fin da subito è stato chiaro circa lo stato delle case in casa azzurra. Ufficializzato nei giorni scorsi l’arrivo di David Neres, la società di Aurelio De Laurentiis ora intende regalarsi altri rinforzi, a partire magari da Romelu Lukaku, per cui Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva del club, sembra andare avanti spedito a prescindere dalla cessione di Victor Osimhen.

Il nigeriano ex Lille è il caso più scottante per quanto riguarda il mercato in uscita, ma non è l’unico a tenere banco in questi ultimi giorni di sessione estiva. Tra i calciatori con la valigia in mano c’è Mario Rui: sembrava tutto delineato per il suo passaggio al San Paolo ma, secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbero sorti dei problemi in seguito ai colloqui con l’entourage dell’ex Roma ed Empoli, che resta comunque in uscita, salvo novità per ora non in programma.

Ultime calciomercato Napoli, si complica la pista Mario Rui – Brasile? La novità

Stando a quanto svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, si starebbe complicando la pista che porterebbe Mario Rui in Brasile, lasciando così dopo tanti anni la maglia del Napoli.

Di seguito, quanto evidenziato dalla medesima fonte a proposito del futuro del terzino portoghese, in uscita dal club azzurro:

“Problemi per Mario Rui: prima il San Paolo e poi il Santos hanno frenato dopo aver parlato con il suo manager, Mario Giuffredi”.

Mario Rui: prossime ore decisive per il suo futuro

La situazione, dunque, sembra essere in salita per un calciatore che è stato escluso dagli ultimi impegni, evidentemente in seguito alla scelta di Antonio Conte di non puntare più su di lui. Il tutto va seguito con attenzione nelle prossime ore, con la consapevolezza che servirà ancora del tempo per capire se ci possono essere degli effettivi margini per l’approdo in Brasile per il terzino sinistro, che direbbe eventualmente addio all’alba della sua nona stagione in casa partenopea.