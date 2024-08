Calciomercato Napoli, non solo Mario Rui: lavori in corso per un’altra cessione

Il Napoli, in attesa dell’ok definitivo per la cessione di Mario Rui al San Paolo, lavora per un’altra uscita: contatti in corso per l’affare sul finale di mercato.

Sono ore frenetiche in casa Napoli per quanto riguarda il mercato: dopo l’ufficialità del colpo David Neres, gli azzurri sono pronti a sferrare l’assalto decisivo per altre entrate come Billy Gilmour, Romelu Lukaku e Scott McTominay. I primi due sembrano essere i due nomi più vicini, mentre sembra esserci ancora da lavorare per il centrocampista di proprietà del Manchester United, per cui il club di Premier League continua a chiedere una cifra sui trenta milioni di euro per cederlo. Il tutto, mentre si attendono novità sul fronte Victor Osimhen, che è sempre in uscita ma per cui mancano ancora scenari concreti.

Non solo il nigeriano, ma sono ancora molteplici i giocatori in uscita: a partire da Mario Rui, per cui mancherebbe ormai poco per la sua cessione al San Paolo. Ulteriori novità sono previste anche per Walid Cheddira: l’attaccante ex Bari e Frosinone potrebbe accasarsi altrove in questa fase finale del mercato estivo. In queste ore, si starebbe muovendo in maniera concreta l’Espanyol, club che da tempo è sulle sue tracce.

Ultime mercato Napoli, l’Espanyol lavora per Cheddira

L’Espanyol lavora per il trasferimento di Walid Cheddira: la notizia arriva dal giornalista esperto di calciomercato, Matteo Moretto.

Il club spagnolo, dunque, sembra essere in prima fila per accaparrarsi il centravanti, che ha avuto modo di mettersi in mostra in pre campionato con la maglia del Napoli. Non è bastato, però, per guadagnarsi la conferma in vista della stagione appena iniziata, con Giovanni Simeone che, a questo punto, potrebbe anche restare in azzurro.

Nel frattempo, si attendono novità per quanto riguarda anche la punta titolare: Victor Osimhen è in uscita, con Romelu Lukaku che è il primo obiettivo per il tecnico Antonio Conte. Le prossime ore sono quelle decisive per capire che ne sarà della trattativa con il Chelsea, con cui è previsto il summit decisivo proprio in queste ore. L’obiettivo del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, volato nelle scorse ore per l’appunto in terra inglese, è quello di portare a casa sia l’attaccante belga che lo scozzese Billy Gilmour, altro calciatore che è designato per il rinforzo a centrocampo. Da monitorare, anche la situazione Scott McTominay, per cui il Manchester United continua ancora a battere cassa.