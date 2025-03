Colpo da 40 milioni, ora il Napoli è pronto: ha già collezionato 7 gol e 4 assist!

Il Napoli continua ad essere padrone del mercato. Il club azzurro starebbe già lavorando a diversi colpi per l’immediato futuro.

La stagione è ancora in corso, ma in casa Napoli è già tempo di programmazione. Il club azzurro, ormai alle prese con un nuovo progetto, starebbe pensando di ingaggiare diversi calciatori importanti. Ovviamente, prima di procedere servirà stabilire i prossimi obiettivi assieme ad Antonio Conte, il quale chiederà garanzie importanti. Intanto, però, il DS Manna avrebbe messo nel mirino già diversi giocatori, alcuni di questi provenienti dall’estero. Nelle ultime ore, un nome del tutto nuovo sarebbe stato accostato fortemente al club azzurro.

Il Napoli guarda anche oltre l’Italia per riuscire a costruire una rosa molto competitiva. Il DS Manna starebbe pensando di ingaggiar profili provenienti dall’estero, in modo tale da garantire anche una certa esperienza. Non a caso, il noto dirigente segue con grandissima attenzione la Premier League, ormai il campionato più affascinante del mondo.

Non a caso, proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare il prossimo colpo del Napoli. Come riportato dal portale “CaughtOffside” il club azzurro avrebbe messo nel mirino Dango Ouattara. Quest’ultimo, è attualmente di proprietà del Bournemouth, ma il suo rendimento avrebbe catturato l’attenzione dei grandi club. Sulle tracce del classe 2002 ci sarebbe anche Aston Villa, Newcastle e infine il Milan.

Si tratta di un’ala sinistra che continua ad attirare grossa attenzione. Quest’anno, Ouattara ha collezionato ben 26 presenze in Premier League condite da 7 gol e 4 assist. Si tratta, quindi, di numeri che sottolineano il valore del calciatore che ormai sarebbe pronto al cosiddetto “salto di qualità”.

Dango Ouattara: chi è il talento che piace al Napoli

Dango Ouattara, classe 2002, ha tutto per diventare un beniamino: giovane, affamato e con quel pizzico di sfrontatezza che piace alla piazza partenopea. Certo, l’operazione non sarà una passeggiata: il Bournemouth non lo lascerà partire per due spicci e la valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni di euro.

Ouattara potrebbe essere il giocatore giusto per l’attacco azzurro? Difficile dirlo ora, ma il suo profilo fa venire l’acquolina in bocca a chi sogna un Napoli di nuovo protagonista, magari anche in Europa. Intanto, i tifosi possono solo aspettare e incrociare le dita: l’estate è ancora lontana, ma il mercato azzurro è già un fuoco che arde. La palla ora passa ad Aurelio De Laurentiis, il quale è chiamato a decidere se investire o meno una cifra così ampia per un giovane talento.