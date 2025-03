UFFICIALE – Tegola infortunio, ora il big rischia di saltare il Napoli: cosa sta succedendo

Sono minuti caldissimi in Serie A. Un big potrebbe saltare la sfida contro il Napoli in programma nei prossimi giorni.

La sosta per le Nazionali è ormai volta al termine, motivo per il quale questo weekend sarà nuovamente dedicato alla Serie A. Mancano solo nove giornate al termine del campionato e la posta in palio è sempre più alta. Intanto, gli allenatori potrebbero esser costretti a fare i conti con alcune situazioni delicate. Nelle ultime ore, è stato registrato l’infortunio di un noto big che potrebbe saltare la sfida contro il Napoli.

Castro fermo ai box per infortunio: salta il Napoli?

La stagione del Bologna prosegue al meglio, anche e soprattutto grazie ai gol del proprio attaccante: Santiago Castro. Quest’ultimo, è stato convocato dal CT Scaloni per gli impegni dell’Argentina, ma il giocatore ha rimediato un problema fisico che potrebbe impedirgli di scendere in campo con il Bologna.

Si tratta di un problema al piede destro, il quale dovrebbe impedire a Castro di posizionarsi al centro dell’attacco. Al momento, i tempi di recupero non sono chiarissimi, ma l’argentino potrebbe saltare il big match contro il Napoli in programma lunedì 7 aprile alle ore 20.45.

La notizia è pessima per Vincenzo Italiano, il quale potrebbe perdere una pedina chiave nel suo scacchiere. D’altra parte, invece, il Napoli avrebbe un pensiero in meno qualora dovesse essere confermato il forfait dell’attaccante. Intanto, è opportuno riportare il comunicato ufficiale del Bologna comparso sul sito ufficiale del club.